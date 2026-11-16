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Manifestación por la huelga en la Compañía de Tranvías
A Coruña

Los trabajadores de los autobuses de A Coruña inician su primera huelga en once años

Una manifestación desde las cocheras de Tranvías inició la jornada de paro

Noela Rey MéndezDani Sánchez
Noela Rey Méndez y Dani Sánchez
16/11/2026 10:15

Trabajadores de la Compañía de Tranvías escenificaron a primera hora de este lunes la jornada de huelga convocada por los sindicatos UGT, CIG y GTT por el "enquistamiento" en la negociación del nuevo convenio colectivo. Desde las cocheras, en vez de autobuses urbanos salieron a primera hora empleados en una marcha que recorrió Los Rosales para pasar por la plaza de Pontevedra y el Obelisco y terminar en la plaza de A Palloza.

Se trata de la primera jornada de huelga en el transporte urbano de A Coruña desde hace once años. En mayo de 2015 los conductores secundaron dos jornadas de paro para exigir una reducción de horario y un aumento salarial. Esta vez, en el foco de las reivindicaciones está la negociación del convenio colectivo.

Manifestación por la huelga en la Compañía de Tranvías

Sin embargo, la huelga de este 16 de noviembre no está siendo secundada por el sindicato mayoritario en la Compañía de Tranvías, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), quienes se desmarcan de la protesta por “no haber sido ratificada por los trabajadores en una asamblea general”. La organización, que representa a un tercio de los empleados de la compañía, lamenta que se haya llegado a esta situación y apela al “sentido común” durante la jornada de paro.

Manifestación de trabajadores de la Compañía de Tranvías en la jornada de huelga convocada este 16 de noviembre
Manifestación de trabajadores de la Compañía de Tranvías en la jornada de huelga convocada este 16 de noviembre
Germán Barreiros

Para la jornada de este lunes, el Ayuntamiento estableció unos servicios mínimos del 65%, es decir, un 11% más de la resolución del pasado miércoles, en la jornada de huelga general del 11-N. En total, se espera que circulen 58 de los 89 autobuses que componen la flota de Tranvías.

Quintana. Buses urbanos

Estos serán los servicios mínimos del bus urbano durante la huelga de Tranvías

Más información

Entre las líneas con mayor dotación mínima de servicio se encuentran la UDC, con cinco autobuses; las líneas 1A, 14, 6 y 6A, con tres y cuatro vehículos, respectivamente; así como las líneas 3, 3A, 4, 5, 7, 11, 12, 12A, 17, 20, 21 y 22, que tendrán entre dos y tres autobuses. La línea UDC 2 (San Pedro de Mezonzo-Zapateira-UDC) mantendrá en circulación cuatro vehículos.

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