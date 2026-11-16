Las citas sanitarias en A Coruña se pueden ver afectadas debido a una nueva huelga de médicos

Varias profesionales sanitarias, en el mes de junio, a las puertas del Chuac German Barreiros

El Sindicato Médicos Unidos (SMU) ha convocado una huelga a nivel estatal de 12 días de duración, desde este lunes 16 hasta el sábado 28 de noviembre. Aunque este paro apenas está teniendo seguimiento, un 4% por la mañana y un 0,72% en toda Galicia, alguna de las citas de los coruñeses puede verse afectada.

La huelga de médicos se queda en un 4% de seguimiento en Galicia Más información

A pesar de la situación, la Xunta ha fijado servicios mínimos para garantizar la asistencia sanitaria durante la primera fase de esta huelga, que tiene carácter indefinido. Estos mínimos contemplan el 100% de la actividad urgente, tanto en atención hospitalaria como extrahospitalaria.

Esto se refiere a los servicios de urgencias, guardias médicas, quirófanos para intervenciones inaplazables, salas de parto y laboratorios de urgencia. También se mantendrá la actividad quirúrgica de los pacientes que tengan patologías que pongan en peligro su vida.

La Xunta fija el 100% de los servicios urgentes ante una nueva huelga de médicos del 16 al 28 de noviembre Más información

En las unidades de hospitalización, la orden indica la presencia de al menos un facultativo por unidad médica y quirúrgica. También se garantizará atención urgente a los pacientes ingresados y a aquellos que reciben cuidados paliativos u hospitalización a domicilio.

Aunque otros sindicatos como la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), el andaluz (SMA) y el vasco (SME) decidieron aplazar la convocatoria con motivo de las elecciones, hay otros profesionales que han decidido parar ya, como es el caso del SMU, que mantiene este paro hasta el próximo sábado 28.