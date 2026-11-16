El grupo coruñés Nashgul Igor ferreira

La sala Mardi Gras está de cumpleaños. Y, para celebrar su 27 aniversario, ofrecen una programación que abarca desde el mejor talento coruñés hasta la despedida de los conciertos internacionales en 2026. La programación empezará el jueves, con la clausura de la décima edición del festival de artes inclusivas Festigual.

En el evento, Feral Boody y Shopie Simonds & Friends llenarán de energía el escenario y pondrán el broche final al festival. El viernes será turno de la banda coruñesa Nashgul, que celebran 25 años de trayectoria. El grupo subirá al escenario de la Mardi Gras con su característico ‘grindcore’, influenciado por bandas como Repulsion, Napalm Death o Mule Skinner, entre otros.

El sábado tocarán los Hermanos Visi, la nueva apuesta del sello gallego Ernie Records. Nacido del deseo de explorar y dar rienda suelta a su creatividad, el dúo apuesta por un enfoque fresco y experimental que rompe barreras y trasciende géneros.

El domingo cerrará la programación del 27 aniversario de la sala la banda de rock estadounidense Mojo Thunder. El concierto, que combinará la esencia del ‘Southern rock’ con una intensidad moderna y una gran presencia escénica será, además, el último concierto de artistas internacionales de este año 2026 en la sala ubicada en el barrio de Monte Alto.