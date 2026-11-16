La alcaldesa de A Coruña defiende que no tiene “sentido” acoger la Tall Ships Races porque ya viene el ‘Juan Sebastián Elcano’

Inés Rey habla sobre las multas en la Zona de Bajas Emisiones

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se ha pronunciado por primera vez sobre la importante polémica surgida a raíz de la decisión del Ayuntamiento de renunciar a ser sede de la regada de grandes veleros Tall Ships Races. Ha explicado que no tiene albergar esta iniciativa porque unas semanas antes la ciudad reicibirá al 'Juan Sebastián de Elcano', como parte del encuentro de buques escuela iberoamericanos previsto a finales de mayo del año que viene.

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"No tendría sentido tener las dos toda vez que todos los grandes veleros que podrían venir a la Tall Ships Races vendrán con 'el Juan Sebastián de Elcano', por lo tanto, duplicar y suponiendo el gasto que suponía, pues entendíamos que no tenía ningún sentido, igual que lo han entendido en otras ciudades como Cádiz", ha defendido la regidora.

La alcaldesa ha explicado que A Coruña será la primera ciudad europea en recibir "la regata internacional que con motivo del centenario del 'Elcano', que se va a celebrar en una regata que se está organizando con la Armada, con Casa Real, en la que el Ayuntamiento trabaja desde hace mucho tiempo. También ha indicado que será "uno de los hitos de mayor proyección turística del año 2027".