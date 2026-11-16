Unos estudiantes reproducen la fórmula genética de la juventud Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años setecientos escolares de A Coruña participaban en un proyecto para reproducir a escala el gen de la juventud, dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia. En 1976,hace 50, el Juan Canalejo realizaba con éxito la separación de unas siamesas, mientras que en 1951, hace 75 años, el Ayuntamiento celebraba el centenario de Curros Enríquez. También el palacio municipal, pero hace cien años, se presentaba un “presupuesto tímido” para el siguiente período.

Portada de El Ideal Gallego del 16 de noviembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años | Estudiantes de A Coruña reproducen a escala el gen de la juventud

Setecientos escolares coruñeses participan en el Proyecto Telomerasa, la reproducción a una escala un millón de veces más grande que la del gen de la juventud. Alumnos del instituto María Casares de Oleiros iniciaron la actividad, incluida dentro de la Semana Europea de la Ciencia. La pieza será expuesta en la Casa del Hombre.

Por otra parte, el Ayuntamiento acelerará el desarrollo del plan parcial del parque de Eirís, que incluye la construcción de una urbanización y de un gran área verde, a golpe de euros. Los presupuestos del próximo año destinarán 560 millones de pesetas a esta obra, que será la gran prioridad de 2002, avanzó el concejal de Hacienda, Javier Losada, en la reunión que mantuvo con los responsables de las distintas concejalías.

Portada de El Ideal Gallego del 16 de noviembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Exitosa separación de dos hermanas siamesas en el Juan Canalejo

“Por favor, tres botellas de champán, porque esto hay que celebrarlo”, dijo uno de los doctores en el quirófano, en el instante en que se superaba felizmente la operación de separación de Marta y Almudena Villar Barbeito, las dos más célebres siamesas de la historia de la Medicina gallega. La operación fue realizada con absoluta perfección y fidelidad al plan establecido, en la mañana del domingo, día 14 de noviembre, en la Ciudad Sanitaria “Juan Canalejo” de La Coruña. Al despertar, las niñas lloraron, buscándose. La operación fue seguida y circuito cerrado de televisión y con prohibición absoluta a la prensa.

Por otra parte, la Sección de Xóvenes de la Asociación de Veciños do Agra do Orzán acaban de celebrar su primera asamblea.

Portada de El Ideal Gallego del 16 de noviembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | El Ayuntamiento celebra el centenario del nacimiento de Curros Enríquez

A las siete de la tarde, en el salón de sesiones del Ayuntamiento, se celebró la sesión conmemorativa del primer centenario del nacimiento del insigne poeta gallego Manuel Curros Enríquez. Algunas de las composiciones del poeta fueron magistralmente glosadas por el señor Otero Pedrayo, como el “Saúdo” dedicado a la Coruña, que coronó al poeta cuando marchó a Cuba y que en su necrópolis guarda sus restos como madre amantísima bajo el arrullo de las olas mansas y dulces en las tardes estivales, o el bronco sonido de las ondas enfurecidas en los tempestuosos días del invierno. Terminó don Ramón Otero Pedrayo con unos párrafos de hondo lirismo en los que aludió a Galicia y a sus poetas. Refiriéndose a estos manifestó que son superiores en todo.

Portada de El Ideal Gallego 16 de noviembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | El pleno presenta un “presupuesto tímido” tras varios años de déficit

A las seis y media de la tarde celebró sesión extraordinaria el pleno de la corporación municipal. Presidió el primer teniente de alcalde señor Sanjurjo, asistiendo 32 concejales. Dice que se ha formado el presupuesto en condiciones excepcionales, no ya sólo por premura del tiempo sino por la modificación que ha sufrido la Comisión de Hacienda. El presupuesto -añade- ha sido confeccionado con el propósito de nivelar lo más concretamente posible los gastos con los ingresos, huyendo aumentar el déficit. Lo califica de presupuesto tímido por no haberse podido incluir en él algunas aspiraciones. Hace notar que el déficit viene arrastrándose hace años, sintiéndose cada día mayor necesidad de ingresos para atender a los distintos servicios que reclama el desarrollo de la ciudad.