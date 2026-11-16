La Fábrica de Tabacos de A Coruña revive con una obra teatral: “Ser cigarrera era mucho”

Lojo, Lorecha, Puri, Teresa y María posan en las escaleras de la antigua Fábrica de Tabacos de A Coruña Patricia G. Fraga

“La famosa escalera de las huelgas”. Esta es la frase que pronuncian un grupo de antiguas trabajadoras, las conocidas como cigarreras, al acceder al inmueble que acogió la Fábrica de Tabacos de A Coruña, hoy reconvertido en la sede de la Audiencia Provincial.

Este recinto acumula una historia de más de dos siglos y es testigo de varias protestas que realizaron sus empleadas para mejorar sus condiciones de trabajo y derechos, incluso durante la dictadura franquista, con el temor a la posible represión.

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El oficio de estas trabajadoras vuelve a estar de actualidad, pese a que la factoría coruñesa cerró para siempre en 2002. El motivo es el estreno de la obra de teatro ‘As Cigarreiras’, que se estrenará el próximo jueves 19 de noviembre a las 20.00 horas en el Palacio de la Ópera.

Este espectáculo realizará un recorrido por la historia de lafábrica a través de sus protagonistas, las cigarreras, gracias a las cuales también se descubrirán historias de la ciudad. En escena se podrá ver a todo el elenco de Cántigas da Terra: Coro, Grupo de Gaitas y Percusión, Baile y Cuadro de Teatro; acompañados de la Banda de Música y un elenco de actores y actrices profesionales en una actuación que reúne música conservada en los propios archivos de ambas entidades y en otros fondos locales.

Derechos

El Ideal Gallego reúne a cinco antiguos trabajadores de la Fábrica de Tabacos para recordar lo que supuso esta empresa en A Coruña: Lojo, Lorecha, Puri, Teresa y María, que estuvieron como empleados durante cerca de 40 años.

La lucha laboral está muy presente en la historia de estas instalaciones de Tabacalera. Juan José Lojo, que fue sindicalista en la Fábrica de Tabacos y concejal con el alcalde Liaño Flores, señala que se lograron “derechos” porque las mujeres no tenían los mismos que los hombres. Además, resalta que ser “cigarrera” era “mucho” entonces porque la fábrica era la “mayor industria de Galicia”.

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Lorecha Rodríguez relata que la factoría experimentó un cambio enorme con el paso de los años, porque, al principio, había “señoras sin cultura” que no sabían “leer ni escribir ni hacer cuentas”. Pese a ello, asegura que las empleadas que entraron después tomaron “valores” de estas personas, a las cuales califica de solidarias. “Eran luchadoras. Cuando había cualquier necesidad, sabían que iban a dar”, indica. Puri de la Peñita, tal y como la conocían en Tabacalera, refrenda esto. En su caso particular, conoció a su marido en esta compañía.

Todos coinciden en que era una factoría diferente. “La Fábrica de Tabacos era una empresa sin igual, con recuerdos difíciles de olvidar. Nos dio calidad de vida”, asegura Lorecha.

Teresa Rodríguez explica que, cuando llegó su momento de jubilarse, no quería marcharse. “Creo que puedo hablar por la mayoría, el 90% estaba igual. Es un sentimiento”, indica. Estas cigarreras tienen muchas anécdotas, como es el caso de María García, que una vez, con motivo del Día de los Inocentes, metió un papel con un mensaje dentro de una cajetilla de tabaco.

Agradecimientos

Lojo afirma, con motivo del estreno de esta obra teatral, que las “cigarreras coruñesas” no son solo “un capítulo del pasado”, sino que fueron “pioneras del movimiento obrero en España” y en la “conquista de la dignidad laboral femenina”.

“En nombre de la historia cultural y social de la ciudad, felicidades por ese merecido homenaje y por su valiosa aportación a la memoria colectiva coruñesa. No podemos dejar de señalar nuestra gratitud al director de la Banda Municipal, a Cántigas da Terra y a dos concejales del Ayuntamiento: Roberto Rodríguez y Gonzalo Castro, ya que entre todos lograron que las cigarreras puedan disfrutar de este acto que tal vez sea ya el último que cuente con cigarreras vivas”, asegura Juan José Lojo.