ERLAC llenará la Cidade das TIC de oportunidades laborales con su VII Feria de Empleo

Feria de empleo ERLAC

La Cidade das TIC de A Coruña se convertirá el próximo jueves 19 de noviembre en un punto de encuentro entre empresas y personas que buscan una oportunidad laboral. La Fundación Escuela de Relaciones Laborales de A Coruña (ERLAC) celebrará la séptima edición de su Feria de Empleo, una iniciativa que reunirá a una treintena de empresas y decenas de ofertas de trabajo de diferentes sectores profesionales.

Bajo el lema 'Un encuentro con tu futuro', la feria tendrá lugar en el Centro de Servicios Avanzados (CSA) de la Cidade das TIC, en Pedralonga, en horario de 9:30 a 14:00 horas. El objetivo es favorecer el contacto directo entre el tejido empresarial y las personas en búsqueda activa de empleo, con especial atención al talento joven y al fomento de la empleabilidad juvenil.

La iniciativa cuenta, un año más, con la colaboración del Concello da Coruña y la Consellería de Emprego de la Xunta de Galicia. Con esta séptima edición, ERLAC reafirma su compromiso con la dinamización del empleo y la creación de oportunidades profesionales en la ciudad.

Una feria con oportunidades en múltiples sectores

El carácter multisectorial volverá a ser uno de los principales atractivos de esta cita. La feria contará con una destacada presencia de empresas de recursos humanos y selección de personal, así como de compañías vinculadas a la tecnología, la consultoría TIC y la ingeniería.

Feria de empleo ERLAC

También estarán representados sectores como los servicios, la industria, la energía, la construcción, el comercio, la distribución, la logística, la seguridad, el ámbito sociosanitario, la banca y la restauración.

De este modo, las personas asistentes podrán conocer diferentes perfiles profesionales, presentar sus candidaturas y establecer contactos directos con empresas que buscan incorporar nuevos trabajadores a sus plantillas.

Talleres y actividades para mejorar la empleabilidad

Además de la oferta empresarial, la VII Feria de Empleo de ERLAC incluirá un programa de actividades orientado a mejorar las competencias y habilidades necesarias para acceder al mercado laboral.

Entre los contenidos previstos destacan las recomendaciones para elaborar un currículum moderno y atractivo, así como las claves para afrontar con éxito una entrevista de trabajo y superar los procesos de selección.

La programación también contará con una charla del Servicio de Empleo de Cruz Roja, impartida por Mar Vega, prospectora laboral, y Sonia León, orientadora laboral. Bajo el título 'El filtro, Plan de Empleo de Cruz Roja', ambas abordarán cuestiones relacionadas con los procesos de acceso al empleo y la orientación profesional.

Últimos días para visitar la exposición sobre los estudios sociales

La celebración de la feria coincidirá con los últimos días de la exposición organizada por ERLAC en la plaza de Lugo, que permanecerá abierta al público hasta el 20 de noviembre.

Inaugurada el pasado 20 de octubre con motivo del centenario del nacimiento de los estudios sociales en España, la muestra invita a reflexionar sobre el futuro del trabajo a través de preguntas dirigidas a los viandantes y un recorrido por las conquistas históricas del movimiento obrero.

La inteligencia artificial también ocupa un lugar destacado en esta propuesta, que plantea una reflexión sobre los cambios y desafíos que afronta actualmente el mundo laboral.