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Elviña gana aparcamiento y accesibilidad con la humanización de la plaza Manuel Guitián
A Coruña

Elviña gana aparcamiento y accesibilidad con la humanización de la plaza Manuel Guitián

La actuación, enmarcada en el Plan de Barrios 2025-2027, tiene un presupuesto de más de 600.000 euros

Lara Fernández
Lara Fernández
16/11/2026 12:50

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, visitó este lunes la segunda fase de Elviña, donde se ejecutan los últimos pasos de la obra de humanización de la plaza Manuel Guitián. Lo que en palabras de la regidora es una “actuación pensada para las personas”, permite ganar plazas de aparcamiento, accesibilidad y seguridad a un barrio con una alta densidad de personas mayores de 65 años. 

La actuación, enmarcada en el Plan de Barrios 2025-2027, tiene un presupuesto de más de 600.000 euros y permite continuar con la transformación de los espacios públicos en esta zona del barrio, donde el Ayuntamiento ya ha actuado anteriormente en las calles como Pintor Laxeiro y Pintor Manuel Colmeiro.  

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Las obras, adjudicadas a la empresa Construcciones Cernadas, adecuaron las superficies más próximas a los bloques residenciales del barrio, tanto para renovar los espacios de paso como para mejorar la seguridad viaria y la accesibilidad universal en los recorridos próximos a las viviendas. 

“Se adecuaron las zonas más próximas a los portales con nuevo pavimento y aceras más anchas, delimitando zonas de aparcamiento nuevas, que se ganan”, señaló Rey. Además, añadió la alcaldesa, el paso de peatones se ha elevado, por lo que gana seguridad. 

Los árboles presentes en la plaza se mantuvieron y se añadieron nuevos ejemplares, a la espera de instalar, en los próximos días, el nuevo mobiliario urbano, como los bancos. De esta forma, los vecinos de Elviña podrán presumir de su nueva plaza adaptada, segura y con más estacionamiento.

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