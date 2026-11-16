El visado de nuevas viviendas a construir crece un 26%

Edificios en el entorno de la plaza de Portugal Patricia G. Fraga

En A Coruña crece “significativamente” el número de viviendas a construir, caen “levemente” los expedientes de obras, donde se incluyen nuevos proyectos y rehabilitaciones, y avanza “sólido” el presupuesto de ejecución material en los primeros nueve meses de 2026.

El visado de nuevas viviendas a construir en la ciudad aumentó durante este tiempo un 26,6%. Se visaron 461 nuevos inmuebles de enero a septiembre de este año frente a los 364 visados en los nueve primeros meses de 2025, según datos del Gabinete Técnico del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña (Coatac), que preside Carlos Mato. Por primera vez desde 2019 se supera “con holgura” la marca de las 400 viviendas visadas en el municipio en los primeros nueve meses del año.

Por su parte, los expedientes de obras, que reflejan todas las intervenciones relacionadas directamente con la construcción, son otro indicador para conocer la evolución del sector. El total de obras visadas en el municipio de A Coruña en los nueve primeros meses de 2026 cayó un leve 3,19%, al pasar de las 188 visadas de enero a septiembre de 2025, a los 182 expedientes de los nueve primeros meses de este año. El presidente del Coatac es optimista: “El sector atraviesa un buen momento”.