Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El TSXG confirma la procedencia del despido del líder de STL por el conflicto de la basura de A Coruña

En la sentencia, el tribunal considera acreditadas dos infracciones laborales de especial gravedad

Lara Fernández
Lara Fernández
16/11/2026 16:54
Stl (19) 22012711
Miguel Ángel Sánchez Fuentes
Quintana
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmó este lunes la procedencia del despido disciplinario de Miguel Ángel Sánchez Fuentes, quien ejercía como representante legal de los trabajadores y líder del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) durante la huelga de basura de A Coruña, convocada en junio de 2024. De este modo, La Sala de lo Social del TSXG desestima el recurso de suplicación presentado por el empleado, al entender que “la empresa ha revelado razones objetivas, ajenas y suficientes para justificar la decisión” del despido. 

En la sentencia, el tribunal considera acreditadas dos infracciones laborales de especial gravedad. Por un lado, destaca que el trabajador accedió y transitó durante tres noches consecutivas, los días 24, 25 y 26 de junio de 2024, "por una zona de circulación de camiones sin llevar los elementos reflectantes obligatorios", pese a ser presidente del comité de empresa y delegado de prevención. La Sala califica esta conducta de “comportamiento muy peligroso, reiterado varias noches” y aprecia un “efectivo riesgo de que se pudiera producir un accidente”. Los magistrados consideran que “este incumplimiento de las normas de seguridad habilita, por sí solo, para declarar procedente el despido”.

La segunda infracción cometida, según el tribunal, fue que el trabajador presionó a un compañero que no secundaba la huelga para que “realizase su ruta más despacio, con una actitud pasiva e incluso provocase una avería en el camión”. Para la Sala, estas instrucciones son “incompatibles con la buena fe contractual” y suponen una vulneración especialmente grave de la confianza y lealtad exigibles en la relación laboral, sobre todo teniendo en cuenta el cargo de representación que ostentaba. El tribunal concluye que “impartir instrucciones para boicotear la actividad empresarial a otro compañero” justifica, a su vez, la sanción de despido.

La resolución aborda también una grabación aportada al procedimiento cuya obtención fue cuestionada por la defensa del trabajador por una posible vulneración de derechos fundamentales. Al respecto, los magistrados recuerdan que “la ilicitud de un medio de prueba determina su exclusión del proceso, pero no implica automáticamente la nulidad del despido”. En este caso, considera que existen otras evidencias independientes que acreditan los incumplimientos. Por todo ello, confirma la procedencia del despido disciplinario. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. 

Miguel Sánchez | “Hacer una huelga cuando no moleste sería del género tonto”

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Sergio Platas en la escuela unitaria de Areas

Paderne pide una reunión con la Xunta para abordar la situación en el comedor de las unitarias
Redacción
El ideal gallego

La Policía de Betanzos identifica a un conductor que triplicaba la tasa de alcohol permitida
Noelia Díaz
Stl (19) 22012711

El TSXG confirma la procedencia del despido del líder de STL por el conflicto de la basura de A Coruña
Lara Fernández
Refinería de Repsol en A Coruña

Repsol presenta una demanda contra Naturgy por dejar sin suministro eléctrico a la refinería de A Coruña el día del apagón
Agencias