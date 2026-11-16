El PP promete completar todas las infraestructuras que estaban previstas para A Coruña si Feijóo es presidente del Gobierno

Un momento del desayuno informativo con Miguel Lorenzo, Álvaro Pérez, Tristana Moraleja y Gonzalo Mora Javier Alborés

El candidato del PP a la Alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo, aseguró esta mañana que cuenta con el compromiso del candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, de completar todas las infraestructuras que estaban previstas para la ciudad. Lo hizo en un desayuno junto a Gonzalo Mora, Tristana Moraleja y Álvaro Pérez, los candidatos de la ciudad al Congreso, en el que prometió que si alguien que "conoce tan bien la ciudad como Feijóo" gobierna no bajará la voz ni mirará "para otro lado", pues será reivindicativo "con esa deuda pendiente". "Tengo su palabra y su compromiso de que una de sus grandes preocupaciones va a ser la ciudad de A Coruña", ha señalado.

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Preguntado, en concreto, por las acciones previstas para la ciudad, ha apuntado a "las deudas de infraestructuras", como los accesos por carretera o la ampliación del aeropuerto de Alvedro. "Todas las infraestructuras que estaban previstas se van a hacer", ha proseguido. "Pido ese voto para el PP para que en un futuro próximo, dentro de unos meses, además de un gobierno popular en España también gobernemos en el Ayuntamiento", comentó Lorenzo.

Asimismo, el popular se refirió a la regata de los grandes veleros Tall Ships Races, comentando que la parecía "una vergüenza" que A Coruña no vaya a acogerla. "Inés Rey le está haciendo la campaña al alcalde de Vigo. Ha dejado marchar el Mundial, y también la Tall Ships. No me parece de recibo, y tampoco las formas, porque estamos a ocho meses de la competición y muchos de los participantes ya tenían sus hoteles reservados", afeó. Así, insistió en que no le parece de recibo ni "el abandono" de la regata ni "las excusas que ha dado": "No entiendo la disculpa de que no celebra la Tall Ships, que es en julio, porque en mayo viene el 'Juan Sebastián de Elcano'. No entendemos los coruñeses qué está pasando, salvo la capacidad de la ciudad para perderse esta clase de eventos. No podemos seguir con este gobierno de Inés Rey".

Los candidatos

Por su parte, Álvaro Pérez ha dicho que los tres principales compromisos del PP son "una auditoría completa de los gastos en los primeros cien días", la reducción de "la estructura política, con menos ministerios, menos altos cargos y menos asesores" y que en 2027 se presenten dos presupuestos, uno para ese año y otro para el siguiente.

También ha asegurado que el actual Gobierno "ha basado su política en la confrontación y en el enfrentamiento", al estar "centrado en la propaganda y el relato, pero no en la gestión", por lo que propone un candidato con principios de "decencia, seriedad, rigor, experiencia y gestión".

Tristana Moraleja ha apuntado a la vivienda como uno de los principales problemas, con "un doble maltrato" en la ciudad por las "ineficaces medidas tanto de Inés Rey como de Pedro Sánchez", por lo que ha avanzado una propuesta de una nueva Ley del Suelo para agilizar los plazos y sumar seguridad jurídica. También se refirió a las infraestructuras, al afirmar que "no tener presupuestos tiene consecuencias, como hemos visto", en alusión a los accidentes de Urda y Adamuz. Así, la popular señaló que "garantizaremos la seguridad, que estará en el centro de las políticas públicas, y corregiremos las deficiencias, priorizando las más urgentes, con especial atención al ferrocarril".

Gonzalo Mora ha criticado que el actual Gobierno "ha dispuesto de más recursos que nunca" al haber tenido un "récord de recaudación", sin que eso se haya visto reflejado, denunció, en que los españoles puedan llegar a fin de mes. Por lo tanto, ha reclamado una bajada de impuestos. Como medidas concretas, ha dicho que la propuesta es bajar el IRPF y también el IVA de los alimentos básicos.