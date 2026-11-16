El Orzán, la zona de A Coruña donde la hostelería tiene el éxito asegurado

Terrazas en la plaza José Sellier, en el Orzán Javier Alborés

Que el Orzán es la zona predilecta para muchos a la hora de tomar algo no es novedad. Desde hace años, los negocios de hostelería no han dejado de crecer en las diferentes calles del barrio. Pero ahora, según indican los propios comerciantes y hosteleros, ya no quedan apenas locales disponibles para montar un negocio. La prueba está en el portal inmobiliario Idealista, en el que, a diferencia de otras zonas del centro, solo dos locales se ofertan para su alquiler, compra o, en el caso de uno ellos, el que ha dejado libre Burger Antonio, traspaso. Para los expertos, el motivo es claro: “El Orzán triunfa por el efecto llamada de La Urbana y por la consolidación de un estrato de la población. La restauración tiene el éxito asegurado aquí”.

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El director territorial de Galicia de la consultora inmobiliaria Gesvalt, Roberto de Castro, asegura que la forma de salir “está cambiando totalmente” y, unido a ello, el sector servicios se está adaptando. “Ahora se sale más de día y hay opciones más diferentes”, dice.

El Orzán es prueba de ello. A los bares y restaurantes, en los últimos años se les han unido las cafeterías de especialidad. “Es una zona muy céntrica y cada vez hay más ambiente y más locales. A la ubicación se le suma el ámbito laboral, y es que A Coruña es una ciudad en la que algunas cuestiones laborales se debaten en los bares”, añade de Castro, quien también menciona como un factor determinante las remodelaciones urbanas: “Ahora ya no se usa tanto el coche y, por lo tanto, la gente se mueve más por el centro, teniendo repercusión en la zona del Orzán”.

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El que denomina como el ‘efecto llamada’ de La Urbana tiene incluso su respaldo en el propio callejero coruñés, y es que la plaza de José Sellier ha sido apodada por muchos como la ‘plaza de La Urbana’. “La edad de los clientes ha hecho que se consolide. La de La Urbana es la zona que más frecuenta la gente de entre 30 y 40 años, y la zona de Perillana, los más jóvenes. Si nos vamos a otras zonas como la Barrera, por ejemplo, ya es gente más adulta”, sostiene el director territorial de Galicia de Gesvalt.

Un comercio especializado

Además de la hostelería, la dinamización del Orzán tuvo como figura clave a Mónica Borrás, presidenta de la asociación de comerciantes Soho Orzán. Esta entidad puso en marcha, a finales de 2022, el mercado Feirarrúa, que acabó celebrándose el primer domingo de cada mes hasta el pasado agosto, cuando llegó a su última edición. Este mercado, apunta Borrás, hizo que el Orzán pasase de ser “una zona de paso”, a un sitio “donde reunirse”.

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En la actualidad, comparte la propietaria de Ese Sitio, en el número 194 de la calle Orzán, la cifra de locales vacíos es prácticamente inexistente. Incluso los que no están abiertos al público son utilizados por los hosteleros como almacenes, muchos de ellos “en edificios antiguos que en el futuro seguramente se arreglarán y, con ello, se modernizarán los bajos”.

En lo relativo al comercio, la salud del sector pasa por la especialización. “La venta del producto en esta zona es muy especializada y, el resto, son del sector servicios”, explica. Así, en el Orzán, lejos de comercios tradicionales, hay negocios de productos o servicios más específicos, la mayoría orientados hacia el sector artístico. De esta forma, el Orzán combina la hostelería con un gran espacio creativo, formado por establecimientos como Ese Sitio, las galerías MaicArt y Artbys, el estudio de cerámica Pelo di Cane o el estudio de tatuajes Seventh Heaven Tattoo Club, entre otros.

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También la estética gana peso, con negocios como Cloud Nine Beauty Lab, Old Glories o Pigmento, entre otros. Sin olvidarse, claro, de locales que se han convertido en una referencia, como la Bombonería Praliné. “El Orzán se diferencia también en el hecho de que no tenemos franquicias comerciales, algo que pasa en el centro de todas las ciudades”.

La presidenta de los comerciantes de Soho Orzán también se refiere a las cafeterías de especialidad y a los establecimientos de restauración internacional presentes en la zona, “algo impensable hace años y que ahora cada vez gana más peso y tiene más cabida”. Borrás, por último, pone en valor el hecho de que la zona sea percibida como “más segura” y, por ello, hay más tránsito. No obstante, considera que es necesaria una reforma de las calles peatonales, pero, al mismo tiempo, “sin perder el carácter decadente” que da encanto a esta zona.

Sin nuevas licencias

Pese a que hay “muchos interesados”, comenta Borrás, Urbanismo no concede nuevas licencias de hostelería en el Orzán desde que fue declarada una de las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS). Pero hay excepciones: la plaza José Sellier, Cormelana, calle Picos y Perillana, entre otras, no son Zona ZAS y, por ello, en los últimos años sí ha habido nuevas aperturas de hostelería.

Desde la asociación vecinal del Orzán, no obstante, exigen que se amplíe el radio y se incluyan las mencionadas calles y plazas dentro de las declaradas Zonas ZAS. Fue a finales del año 2007, cuando la calle Juan Canalejo era el punto de reunión de todo tipo de segmentos de edad, cuando se declaró el Orzán Zona Acústicamente Saturada, incluyendo calles como Sol, Rúa Alta o Cordonería, entre otras. La aprobación en pleno llegaría en el mes de mayo de 2009, con el voto en contra del PP y el visto bueno del PSOE y el BNG.