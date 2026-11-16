El consumo de alcohol al volante está detrás de uno de cada cinco siniestros registrados por el 092 en A Coruña

Accidente con un herido grave en el cruce de la avenida de Finisterre con la ronda de Outeiro Patricia G. Fraga

El accidente mortal que se registró en la madrugada del viernes al sábado, en el que un joven de 25 años perdió la vida en la avenida del Puerto al ser arrollado por un conductor de su misma edad que circulaba ebrio, plantea la cuestión, que parece eterna, del consumo de alcohol al volante. Pese a todos los esfuerzos de las autoridades y de la sociedad, esta práctica no desaparece. Según los datos estadísticos de la Policía Local, las alcoholemias se encuentran detrás de uno de cada cinco accidentes que se registran en A Coruña.

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Primero hay que recordar que la gran mayoría de los siniestros que se producen en las calles del municipio no precisan la asistencia de Atestados. Solo cuando son de relativa gravedad (por ejemplo, cuando hay heridos) y no pueden resolverse con un parte amistoso, intervienen los agentes del 092.

Dicho esto, de los 849 accidentes registrados en 2025 por la Policía Local, en 175 el test practicado al conductor dio positivo: más del 20%. Es una cifra muy superior a la de los últimos años porque en 2024 la proporción de accidentes con un conductor ebrio implicado había sido del 12,3% y en 2023, del 10,7%, y del 11,9% en 2022, siempre según la memoria de la Policía Local. Esto parece indicar un empeoramiento en la conducta de los conductores herculinos en algo tan grave como es el consumo del alcohol al volante.

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Por drogas

Esto no incluye los positivos por drogas, que en accidentes fueron 23 el año pasado. Pero hay que decir que, normalmente, la Policía Local no practica drogotest si el sujeto da positivo en alcoholemia. Solo si perciben una conducta extraña en el conductor, y la prueba de alcohol sale negativa, practican el de drogas. Es lo que ocurrió por ejemplo al conductor del atropello mortal del pasado fin de semana: tras detectar una alcoholemia en grado penal (lo que supone un delito contra la seguridad vial), se obvió el de drogas.

También hay que tener en cuenta que las alcoholemias penales (las que superan los 0,6 gramos por litro de aire respirado) no son raras: el año pasado, la Policía Local detectó 180 de ellas, mientras que no se registró ningún positivo en drogas penales. Algo parecido ocurre con el exceso de velocidad (algunos testigos aseguran que el conductor del atropello mortal iba muy deprisa): las denuncias leves son muy habituales (399 el año pasado), dado que el límite en la mayor parte de la ciudad es 30, mientras que el año pasado tan solo se registró un exceso de velocidad penal. Este, como ocurre habitualmente, tuvo lugar en la Tercer Ronda: el 7 de enero se registró un vehículo a 113 kilómetros por hora.

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Atropellos

Otro hecho a tener en cuenta es que los dos accidentes mortales que se han registrado en A Coruña en lo que va de año fueron atropellos. El primero, que tuvo lugar en la ronda de Outeiro el 3 de enero, tuvo como víctima a una mujer de unos 50 años de edad que cruzaba fuera del paso de peatones a la altura de Manuel Deschamps, en la bajada hacia Los Rosales. Se encontraba en la mediana y bajaba de ella cuando le alcanzó un turismo.

El año pasado se registraron 93 víctimas de atropello, lo que es una cifra habitual. De estos atropellos, 17 resultaron con heridos graves. Hay que tener en cuenta que los mayores de 70 años son las víctimas más habituales de atropellos, superando el 31%. Esto puede ser debido a la avanzada edad media de la población, pero también al hecho de que los más mayores suelen ser más vulnerables en estos accidentes por ser lentos de reflejos, lo que muchas veces les impide apartarse.