Coruña Insólita | A descoñecida historia da primeira bandeira que representou a Galicia
Manuel Gago, comisario da exposición ‘A Coruña no Tempo’ do ano 2023, lembra unha das pezas máis importantes daquela mostra: o estandarte do corpo de alarma da provincia da Coruña de 1810
Entre as historias descoñecidas do patrimonio galego, poucas semellan tan inxustas como a da bandeira da 11 división do corpo de alarma da provincia da Coruña de 1810, xurdida no contexto da invasión francesa, e que se considera a primeira bandeira conservada que representou a todo o territorio galego. Así o entende Manuel Gago, comisario da exposición ‘A Coruña no tempo’, mostra que no 2023, na sede de Afundación, lembrou a historia deste destacado símbolo galego, exposto permanentemente na cidade no castelo de San Antón, se ben é propiedade do Museo de Belas Artes (que garda outra bandeira idéntica na súa sede).
“A bandeira é de 1810, pero témonos que remontar a 1808, durante a guerra de independencia, para coñecer de onde vén”, relata. “As tropas francesas entraron en España para apoiar a Xosé Bonaparte, o que foi creando un estado de molestia xeneralizada na poboación que acabou na Coruña, cando empezaron as revoltas, coa declaración da Xunta Suprema do Reino de Galicia”, explica.
Foi esta Xunta unha entidade soberana que se estableceu na Coruña porque “alí estaba a Capitanía Xeral de Galicia, é dicir, estaban os altos mandos, a dotación do exército, a oficialiade, a Real Audiencia..., a estructura entera do reino”. “Nese momento Galicia confórmase como un Estado propio, entendido dentro do que é o contexto do século XIX, é dicir, que mentres non volvera o rei, eles asumían as súas competencias”, abunda Gago.
O caso é que “Galicia defendeuse bastante ben”, e incluso cando conforme foi avanzando a guerra se disolve a Xunta, tomaron o relevo os civís: “Chámanse bandeiras dos corpos de alarma porque estes foron os corpos militares civís que en Galicia conseguiron expulsar aos franceses”. “Ante un exército bastante desartellado trala batalla de Elviña, os paisanos organízanse neste tipo de corpos de alarma, instrumentos civís que logran expulsar aos franceses, ata o punto de que, de feito, foi o primeiro territorio do que foron expulsados de toda España”, di.
Foi unha etapa na que o pobo “amosa moita identidade propia, e estas bandeiras son un reflexo deste momento patriótico dos reinos que se enfrentan contra os franceses”. Houbo máis corpos de alarma en España e Galicia (por exemplo en Vigo), pero o da Coruña, ao ser esta a capital, foi dos máis importantes. “O que fixo o corpo de alarma da provincia da Coruña foi adoptar os símbolos de Galicia, precisamente porque a Xunta Suprema do Reino de Galicia estaba na Coruña”, explica.
Comenta o experto, deste modo, que “agás apareza algo que non coñecemos, son as bandeiras máis antigas que temos en territorio galego, polo menos bandeiras en tela”. “As representacións do escudo de Galicia aparecen xa desde a Idade Media, pero como bandeira, aínda que seguramente houbese máis, son as primeiras que conservamos”, valora o comisario. “O luxo de detalles que ten fan que sexa un caso fermosísimo, excepcional, e desde o meu punto de vista paréceme incrible que non se coñeza máis, que sexa tan descoñecida, porque para mín é un dos grandes símbolos de Galicia”, opina. “E iso que está á vista, exposta”, bromea.
Valor histórico
Na opinión de Gago, estas bandeiras teñen “unha dobre significación”. “Por un lado está asociada a uns eventos que os nosos devanceiros entenderon como moi relevantes, nos que Galicia venceu prácticamente sen axuda de ninguén ao exército máis poderoso do momento”, asegura. Por outro lado, “son a testemuña dese momento no que o vello sentimento de identidade galego cobrou unha nova dimensión ao dotarse de estruturas e símbolos”: “É, por exemplo, o momento no que aparece o primeiro libro escrito en galego, ‘Proezas de Galicia’, de Xosé Fernández e Neira, que o fai un secretario da Xunta falando da independencia”.
É polo tanto a guerra de independencia un período “a reivindicar”. “Durante moito tempo fíxose, pero logo chegou un momento no galeguismo no que deixou de lembrarse o que foi un dos triunfos máis notables de Galicia como sociedade, conseguir enfrontarse a un exército moi superior e vencelo”. Por que? “Nos anos 60 e 70 comezouse a cuestionar esa idea porque pensábase que en realidade iso axudou a instalar o reinado de Fernando VII, un rei moi déspota e conservador. Pero cando se di eso non se di que boa parte dos deputados liberais galegos, que loitaron por unha sociedade democrática e distinta, tamén foron guerrilleiros na guerra de independencia”, comenta.
“Esta bandeira fala dunha sociedade que a comezos do XIX estaba moi orgullosa de si mesma, capaz de construir un órgano administrativo propio, de organizarse en tempo récord, e que ademais foi capaz de expulsar un inimigo terrible facendo auténticas piruetas, para sorpresa de todo o mundo”, expón.
“Por iso, cando fixemos a exposición de ‘A Coruña no Tempo’, eu tiña claro que non se podía falar da Coruña sen recoñecer o seu papel institucional”, lembra Gago. “Durante moitísimos anos foi a capital política e administrativa de Galicia, e a bandeira parecía un exemplo brillante para poder contar esa historia”, insiste. Houbo certas dificultades para expoñela: “Non é algo que poidas colgar, é enorme, tivemos que estirala e houbo que facer todo un dispositivo, a través dun moble propio, para ela”.
Pero valeu a pena. “Cando a ensinaba, a xente se quedaba sorprendísima, pasmada, mirando para ela, porque en tela non temos un escudo galego mellor”. “Non conservamos un obxeto máis solemne vinculado ao escudo e a identidade de Galicia que esa bandeira. É un obxeto histórico de primerísima orde”, conclúe o comisario.