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A Coruña

César Pérez, propietario de La Urbana: “Nosotros veíamos posibilidades donde otros veían dificultades”

Tras abrir su local en la plaza José Sellier hace trece años, “el cambio ha sido enorme”, relata

Lara Fernández
Lara Fernández
16/11/2026 02:41
César Pérez, propietario de La Urbana, delante de su local
César Pérez, propietario de La Urbana, delante de su local
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“Nosotros veíamos posibilidades donde otros veían dificultades”. César Pérez abrió en 2013, con su amigo Luis Jarque, La Urbana. Por aquel entonces, asegura el primero, “mucha gente no entendía por qué habíamos elegido esta zona”. Ahora, la propia plaza en la que se encuentra ha sido rebautizada como ‘plaza de La Urbana’, algo que tiene “un valor especial para nosotros”.

Pérez cree que, después de estos trece años, “demostramos que podía funcionar un negocio diferente y eso animó a otros emprendedores a apostar por el barrio”. No obstante, dice, “sería injusto atribuirnos todo el mérito. La transformación ha sido colectiva, gracias a quienes fueron abriendo negocios, a los vecinos y, sobre todo, a la gente que decidió venir y hacer suyo este espacio”.

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Desde que estos amigos abrieron La Urbana, el cambio del Orzán “ha sido enorme”: “Cuando llegamos había muchos locales cerrados, poco movimiento y calles por las que mucha gente apenas pasaba. Hoy tenemos un barrio lleno de actividad, con terrazas, comercios y propuestas muy diferentes. Creo que nuestra clave ha sido entender La Urbana como algo más que un sitio donde consumir. Queríamos un bar de barrio, abierto, diverso, donde pudieran coincidir distintas generaciones, donde nadie tuviese que aparentar nada para sentirse cómodo”.

“El reto es que el crecimiento no termine borrando aquello que hizo atractivo el barrio; queremos un Orzán dinámico”

Ahora, añade César Pérez, “el Orzán es una de las zonas con más atractivo de A Coruña. Lo interesante es que no se limita a la noche. Puedes venir a tomar un café, disfrutar del vermú, comer algo, pasar la tarde en una terraza o quedar con amigos. Además, hay una variedad de establecimientos que permite que cada persona encuentre su sitio. No creo que se trate de competir con otras zonas de la ciudad. Cuantas más propuestas interesantes tenga A Coruña, mejor para todos. Lo importante es que el Orzán ha recuperado su condición de lugar de encuentro y sigue siendo un barrio vivo, también para quienes viven aquí”.

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El reto de cara al futuro, considera, es que el crecimiento “no termine borrando aquello que hizo atractivo el barrio. Queremos un Orzán dinámico, creativo y acogedor, pero también habitable y respetuoso con sus vecinos. Esa mezcla es precisamente una de las cosas que hacen especial al Orzán. Siempre ha tenido un punto alternativo, lo hemos sentido como un espacio seguro, con una personalidad propia, y es importante que no la pierda. Aquí conviven la hostelería, los pequeños comercios, los artistas, la música y las iniciativas culturales. Todo eso se alimenta mutuamente”. Y, por todo ello, el Orzán no solo es sinónimo de éxito para la hostelería, también de unión. 

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