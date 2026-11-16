Belarra y los cabezas de lista de Podemos darán un mitin el jueves

Este jueves, a las 18.00 horas, la plaza de Pontevedra acogerá un acto público de Podemos Galicia al que acudirá Ione Belarra, secretaria general del partido. Acompañará a las cuatro personas que encabezan las listas del partido en las cuatro provincias: Isabel Faraldo por A Coruña, Luca Meda por Pontevedra, Ximena Cheda por Lugo y Antonio Naval por Ourense.

Durante el acto se abordarán las principales propuestas del programa de Podemos para las cuatro provincias gallegas, así como los restos sociales, económicos y laborales que afronta el país, informa el partido. El acto estará presentado por Adrián Seijas, representante del sindicato CGT.