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A Coruña

Así será la semana en el puerto de A Coruña: destacan dos grandes descargas de petróleo y cereales 

El Puerto ha recibido 16 solicitudes para el atraque de buques en los muelles durante esta semana

Iván Aguiar
Iván Aguiar
16/11/2026 14:53
Actividad en los muelles de A Coruña
Actividad en los muelles de A Coruña
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El puerto de A Coruña encarará una nueva semana de actividad con la previsión de la llegada de 16 buques a sus muelles entre mañana y el próximo domingo 2026.

Destacan especialmente dos descargas masivas: las 104.551 toneladas de petróleo crudo del petrolero ‘Aqualegen’ (249 metros de eslora) y las 60.500 toneladas de cereales del granelero ‘Port Nagasaki’ (200 metros), ambos previstos para el sábado 21.

Martes 17 de noviembre

‘Sato Algeciras’: atracará en el Varadero 20 de Valiña a las 10.00 horas para operaciones de residuos y basuras. Su salida está prevista para el domingo a las 10.00 horas.

‘Aspin’: llegará a la dársena de Oza a las 12.00 horas para el desembarque de otros productos alimenticios (una tonelada). Permanecerá hasta el lunes de la próxima semana a las 06:00 horas.

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‘Bwek Tahiti’: entrará en el pantalán de Repsol en el Puerto Interior a las 12.00 horas para embarcar 100 toneladas de gases energéticos, con salida el mismo día a las 20.00 horas.

‘Golden Petunia’: atracará en las instalaciones de Repsol en el Puerto Interior a las 18.30horas para el desembarque de 5.000 toneladas de biocombustibles, con salida mañana miércoles a las 23.00 horas.

Miércoles 18 de noviembre

‘Wilson Plymouth’: llegará al muelle del Centenario Sur a las 11.00 horas para embarcar 4.300 toneladas de otros minerales. Su salida está fijada para el jueves a las 20.00 horas.

Jueves 19 de noviembre

‘Mighty Star’: llegará al Muelle A de Langosteira a las 00.00 horas para el desembarque de cereales y harina (6.035 y 6.000 toneladas), con salida el viernes a las 22.00 horas.

‘Iona’: el buque de cruceros atracará en el muelle de Trasatlánticos a las 07.30 horas, partiendo el mismo día a las 18.00 horas.

‘Widor’: llegará al Puerto Exterior de Langosteiraa las 10.00 horas para el desembarque de 2.906 toneladas de resto de mercancías, partiendo el viernes a las 14.00 horas.

‘Wilson Gdansk’: atracará en el muelle del Centenario Sur a las 10.00 horas para realizar un doble embarque de otros minerales (40 y 3.150 toneladas), con salida el viernes a las 20.00 horas.

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‘Wilson Newcastle’: operará en el muelle del Centenario Norte a partir de las 20.00 horas para el embarque de 7.500 toneladas de otros minerales, finalizando y zarpando el viernes a las 20.00 horas.

Viernes 20 de noviembre

‘MRC Hatice Ana’: entrará en el pantalán de Repsol en el Puerto Interior a las 00.00 horas para embarcar 5.000 toneladas de productos químicos, con salida el sábado a las 23.00 horas.

‘Grit Cement’: arribará al Puerto Exterior, atracará a las 11.00 horas para el desembarque de 5.000 toneladas de cemento y clínker, con previsión de salida el domingo a las 16.00 horas.

Sábado 21 de noviembre

‘Port Nagasaki’: operará en Langosteira desde las 00.00 horas para el desembarque de 60.500 toneladas de cereales y su harina, extendiendo su estancia hasta el 30 de noviembre a las 22.00 horas.

‘Aqualegen’: llegará al pantalán de Repsol del Puerto Exterior a las 07.00 horas para el desembarque de un total de 104.551 toneladas de petróleo crudo, zarpando el domingo a las 23.00 horas.

‘Med Adriatic’: se situará en las instalaciones de Repsol en el Puerto Interior a las 09.00 horas para el desembarque de 5.000 toneladas de biocombustibles, con salida prevista para el 2domingo a las 13.00 horas.

‘Sahin 5’: atracará en el Puerto Exterior a las 12.00 horas para descargar 5.977 toneladas de cereales y su harina, con salida el próximo martes a las 20.00 horas.

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