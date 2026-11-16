Alarma en el centro de A Coruña por una gran llamarada en el horizonte 

Una gran llamarada en el horizonte de A Coruña despertó la alarma entre quienes paseaban por el centro al filo de las 20.00 horas de este lunes. Mientras el viento obligó a cerrar parques y jardines, el motivo de este susto tiene también relación con las fuertes ráfagas que alcanzaron los ochenta kilómetros por hora en la ciudad.

Una dotación de Bomberos se desplazó hasta la refinería y comprobó que se trataba de un fuego con origen en la factoría industrial. "Lo que pasa es que, como hay mucho viento, la llama se levanta mucho y alarma un poco, pero no es nada”, apuntaron fuentes municipales a este diario.