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Vista de las llamas
A Coruña

Alarma en el centro de A Coruña por una gran llamarada en el horizonte 

Lara Fernández
Lara Fernández
16/11/2026 20:28

Una gran llamarada en el horizonte de A Coruña despertó la alarma entre quienes paseaban por el centro al filo de las 20.00 horas de este lunes. Mientras el viento obligó a cerrar parques y jardines, el motivo de este susto tiene también relación con las fuertes ráfagas que alcanzaron los ochenta kilómetros por hora en la ciudad.

Una dotación de Bomberos se desplazó hasta la refinería y comprobó que se trataba de un fuego con origen en la factoría industrial. "Lo que pasa es que, como hay mucho viento, la llama se levanta mucho y alarma un poco, pero no es nada”, apuntaron fuentes municipales a este diario. 

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