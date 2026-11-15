Miguel Agromayor | “Tengo un piso en el Orzán pero lo tengo alquilado; no cambio vivir en Monelos por nada”

Miguel Agromayor nos cita en la cafetería Arcadia, en las galerías de la plaza de Ourense Carlota Blanco

José Miguel Agromayor Vázquez (Coles, 1948) presume de coruñés, aunque se vino con nueve años. “Yo soy de Coles, un pueblo de Ourense al lado de donde nació el padre de Julio Iglesias y muy cerca de donde nació Feijóo, en Os Peares”, explica. Su nombre está íntimamente ligado al comercio, como representante que fue del sector durante más de veinticinco años. En 2007, tuvo un linfoma y estuvo “muy malito”. “Ingresé un 16 de agosto y salí un 4 de diciembre –recuerda–; en aquellos momentos, estábamos a vueltas con todo aquello de los chinos y la bolsa de quimio que me pusieron ponía ‘Made in China’ y yo pensé: ‘Hasta aquí me voy a tener que ver con los chinos’”. Habla maravillas de su doctor, Guillermo Debén, “una eminencia”. “Me dijo: ‘Si tu linfoma no te repite a los seis meses, estás curado’. Y va a hacer veinte años. Otros quedaron en el camino”, reflexiona.

¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de A Coruña?

La playa del Orzán, el estadio de fútbol...

¿Por qué se viene a A Coruña?

Porque mi padre montó una ebanistería en el Orzán.

¿A dónde iba al colegio?

A la Academia Galicia. Allí fui compañero de mi amigo, con el que juego aquí la partida, Manolito Ameijeiras, porque vivíamos todos en la zona del Orzán.

Y ahora se siguen viendo para jugar la partida...

Sí, venimos todos los días aquí al Arcadia.

¿Por eso ha elegido este lugar para hacer la foto?

Sí, nos vemos aquí todos los días.

¿Qué tal estudiante era de niño?

De seis, siete... Nunca repetí.

¿Y qué quería ser de mayor?

En su momento, quise ir a la academia militar. Pero tenía el padre de un amigo que era militar y lo veía levantarse a las cuatro de la mañana. Y ya no me hizo tanta gracia. Así que me marché a Vigo a estudiar una ingeniería, Química Industrial. Pude trabajar en varios sitios pero, al final, me quedé con la empresa familiar porque, con lo que me ofrecían, ganaba bastante menos de lo que estaba ganando en casa.

Trabajó como comerciante y fue también, durante mucho tiempo, el líder de sus compañeros...

Fui presidente de la Federación Gallega de Comercio pero el puesto más importante para mí fue el de presidente de la Federación Gallega de Muebles. Era cuando había doscientas tiendas en Coruña y la media de trabajadores era de cinco o seis, mientras que en el comercio eran uno o dos. Yo hice el plan Remóblate, con un conselleiro al que admiré siempre, Javier Guerra, que vino desde Vigo a mi homenaje. Nos habían dado dos millones de euros, de los cuales solo gastamos un millón, porque la gente aún no estaba preparada para la factura digital. También fui vicepresidente de la nacional en Valencia.

“En su momento, de pequeño, quise ir a la academia militar pero veía al padre de un amigo que se levantaba a las cuatro de la mañana y ya no me hizo tanta gracia”

¿Cuánto tiempo estuvo en la Federación de Comercio?

Veinticinco años. Hace poco me hicieron un homenaje...

¿Y qué tal salió?

Pues vino muchísima gente. Y eso que coincidió con el partido aquí de la selección. Hubo tres o cuatro muy futboleros que dejaron de ir pero aun así fuimos 140 personas. Quedé muy contento, que es lo importante.

En todos esos años como presidente, habrá tenido momentos difíciles...

Pasé momentos difíciles cuando el Bloque quería que todos los comercios se rotularan en gallego. Aunque tenía buena relación con ellos, en aquellos momentos, lo pasé mal. Pero bueno, yo creo que tengo más amigos que enemigos.

Y algún momento bueno también habrá tenido...

He tenido muchos momentos buenos. Siempre fui respetado y tengo más momentos buenos que malos.

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¿Y ahora ya está jubilado?

Sí. Ahora, a pasear, a hacer un viaje y a jugar la partida, que son dos horas que pasamos juntos.

¿Dos horas todos los días?

Sí, de cuatro y media a seis y media, más o menos.

¿Y a qué juegan?

Lo de jugar... Venimos por el café, la tertulia. Recuerdo una anécdota... Estando en Vigo, en segundo, le daba clases a las hijas de Barreras, el de los astilleros. Me pagaban 5.000 pesetas de aquella por darles clases de química y matemáticas y yo jugaba al póker en un bar en Torre Cedeira. Fui un día con aquellas 5.000 pesetas y, en media hora, me lo limpiaron todo. Y ahí dejé de apostar.

“Si tuviera una máquina del tiempo, volvería a los bailes del Círculo de Artesanos. Mis amigos se casaron todos allí; excepto yo, que me casé con una compañera de la carrera”

¿En qué lugares de A Coruña ha vivido, cuáles son sus barrios?

De pequeño vivía en el Orzán, pero ahora vivo en Salvador de Madariaga, en Monelos.

¿Y qué es lo que más le gusta de esa zona?

Mi barrio no lo cambio. Fíjate, que yo tengo un piso en la calle Socorro, que estoy a cinco minutos de la playa y a cinco minutos del centro, y no me he mudado. Lo tengo alquilado y no me cambio porque tengo de todo cerca: El Corte Inglés, la plaza... Hasta para salir de Coruña en coche, se tardan diez minutos a la estación. No me cambio... Fíjate, cuando vivía en el Orzán, en los años 60, iba a la playa en bañador. Un día, por la calle Sol, me para un policía municipal y me dice: “Usted sabe que no puede ir así”. Y yo: “Si estoy al lado de la playa, no me haga ir y volver a casa a ponerme un pantalón para luego quitármelo en la playa, ahora me va a ver más gente”. Y tenía las piernas bonitas, pero tuve que volver a casa (risas).

Hablábamos del comercio, de cómo eran las tiendas y de los muebles espectaculares que había en las casas. ¿Cómo ve ese cambio?

Eso no tiene vuelta de hoja. Yo heredé una casa de mis padres, con muebles clásicos muy buenos y tuve que cambiarlos todos para alquilarla. Con líneas modernas, tipo Ikea, como decís vosotros, que ahora los tiene todo el mundo. Aquí, mueblerías de calidad, no sé si quedará solo Muebles Galicia y algún otro, porque yo no veo muchas.

Si tuviera una máquina del tiempo, ¿a qué momento de la ciudad le gustaría ir?

A los bailes del Círculo de Artesanos. Yo vivía al lado. Mis compañeros y amigos de infancia, se casaron todos allí. Excepto yo, que me casé con una compañera de la carrera. Y lo que me fastidiaba es que allí había una chica que solamente bailaba con dos, conmigo y con otro chico. Pero cuando estaba el otro, bailaba con él. Era el segundo plato, es muy triste (risas).

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