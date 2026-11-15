Miguel Agromayor | “Tengo un piso en el Orzán pero lo tengo alquilado; no cambio vivir en Monelos por nada”
Llegó a los nueve años de un pequeño pueblo de Ourense pero se siente un coruñés más. Fue la voz de los comerciantes y ahora disfruta de la jubilación, de su nieta y de las partidas con los amigos
José Miguel Agromayor Vázquez (Coles, 1948) presume de coruñés, aunque se vino con nueve años. “Yo soy de Coles, un pueblo de Ourense al lado de donde nació el padre de Julio Iglesias y muy cerca de donde nació Feijóo, en Os Peares”, explica. Su nombre está íntimamente ligado al comercio, como representante que fue del sector durante más de veinticinco años. En 2007, tuvo un linfoma y estuvo “muy malito”. “Ingresé un 16 de agosto y salí un 4 de diciembre –recuerda–; en aquellos momentos, estábamos a vueltas con todo aquello de los chinos y la bolsa de quimio que me pusieron ponía ‘Made in China’ y yo pensé: ‘Hasta aquí me voy a tener que ver con los chinos’”. Habla maravillas de su doctor, Guillermo Debén, “una eminencia”. “Me dijo: ‘Si tu linfoma no te repite a los seis meses, estás curado’. Y va a hacer veinte años. Otros quedaron en el camino”, reflexiona.
¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de A Coruña?
La playa del Orzán, el estadio de fútbol...
¿Por qué se viene a A Coruña?
Porque mi padre montó una ebanistería en el Orzán.
¿A dónde iba al colegio?
A la Academia Galicia. Allí fui compañero de mi amigo, con el que juego aquí la partida, Manolito Ameijeiras, porque vivíamos todos en la zona del Orzán.
Y ahora se siguen viendo para jugar la partida...
Sí, venimos todos los días aquí al Arcadia.
¿Por eso ha elegido este lugar para hacer la foto?
Sí, nos vemos aquí todos los días.
¿Qué tal estudiante era de niño?
De seis, siete... Nunca repetí.
¿Y qué quería ser de mayor?
En su momento, quise ir a la academia militar. Pero tenía el padre de un amigo que era militar y lo veía levantarse a las cuatro de la mañana. Y ya no me hizo tanta gracia. Así que me marché a Vigo a estudiar una ingeniería, Química Industrial. Pude trabajar en varios sitios pero, al final, me quedé con la empresa familiar porque, con lo que me ofrecían, ganaba bastante menos de lo que estaba ganando en casa.
Trabajó como comerciante y fue también, durante mucho tiempo, el líder de sus compañeros...
Fui presidente de la Federación Gallega de Comercio pero el puesto más importante para mí fue el de presidente de la Federación Gallega de Muebles. Era cuando había doscientas tiendas en Coruña y la media de trabajadores era de cinco o seis, mientras que en el comercio eran uno o dos. Yo hice el plan Remóblate, con un conselleiro al que admiré siempre, Javier Guerra, que vino desde Vigo a mi homenaje. Nos habían dado dos millones de euros, de los cuales solo gastamos un millón, porque la gente aún no estaba preparada para la factura digital. También fui vicepresidente de la nacional en Valencia.
“En su momento, de pequeño, quise ir a la academia militar pero veía al padre de un amigo que se levantaba a las cuatro de la mañana y ya no me hizo tanta gracia”
¿Cuánto tiempo estuvo en la Federación de Comercio?
Veinticinco años. Hace poco me hicieron un homenaje...
¿Y qué tal salió?
Pues vino muchísima gente. Y eso que coincidió con el partido aquí de la selección. Hubo tres o cuatro muy futboleros que dejaron de ir pero aun así fuimos 140 personas. Quedé muy contento, que es lo importante.
En todos esos años como presidente, habrá tenido momentos difíciles...
Pasé momentos difíciles cuando el Bloque quería que todos los comercios se rotularan en gallego. Aunque tenía buena relación con ellos, en aquellos momentos, lo pasé mal. Pero bueno, yo creo que tengo más amigos que enemigos.
Y algún momento bueno también habrá tenido...
He tenido muchos momentos buenos. Siempre fui respetado y tengo más momentos buenos que malos.
¿Y ahora ya está jubilado?
Sí. Ahora, a pasear, a hacer un viaje y a jugar la partida, que son dos horas que pasamos juntos.
¿Dos horas todos los días?
Sí, de cuatro y media a seis y media, más o menos.
¿Y a qué juegan?
Lo de jugar... Venimos por el café, la tertulia. Recuerdo una anécdota... Estando en Vigo, en segundo, le daba clases a las hijas de Barreras, el de los astilleros. Me pagaban 5.000 pesetas de aquella por darles clases de química y matemáticas y yo jugaba al póker en un bar en Torre Cedeira. Fui un día con aquellas 5.000 pesetas y, en media hora, me lo limpiaron todo. Y ahí dejé de apostar.
“Si tuviera una máquina del tiempo, volvería a los bailes del Círculo de Artesanos. Mis amigos se casaron todos allí; excepto yo, que me casé con una compañera de la carrera”
¿En qué lugares de A Coruña ha vivido, cuáles son sus barrios?
De pequeño vivía en el Orzán, pero ahora vivo en Salvador de Madariaga, en Monelos.
¿Y qué es lo que más le gusta de esa zona?
Mi barrio no lo cambio. Fíjate, que yo tengo un piso en la calle Socorro, que estoy a cinco minutos de la playa y a cinco minutos del centro, y no me he mudado. Lo tengo alquilado y no me cambio porque tengo de todo cerca: El Corte Inglés, la plaza... Hasta para salir de Coruña en coche, se tardan diez minutos a la estación. No me cambio... Fíjate, cuando vivía en el Orzán, en los años 60, iba a la playa en bañador. Un día, por la calle Sol, me para un policía municipal y me dice: “Usted sabe que no puede ir así”. Y yo: “Si estoy al lado de la playa, no me haga ir y volver a casa a ponerme un pantalón para luego quitármelo en la playa, ahora me va a ver más gente”. Y tenía las piernas bonitas, pero tuve que volver a casa (risas).
Hablábamos del comercio, de cómo eran las tiendas y de los muebles espectaculares que había en las casas. ¿Cómo ve ese cambio?
Eso no tiene vuelta de hoja. Yo heredé una casa de mis padres, con muebles clásicos muy buenos y tuve que cambiarlos todos para alquilarla. Con líneas modernas, tipo Ikea, como decís vosotros, que ahora los tiene todo el mundo. Aquí, mueblerías de calidad, no sé si quedará solo Muebles Galicia y algún otro, porque yo no veo muchas.
Si tuviera una máquina del tiempo, ¿a qué momento de la ciudad le gustaría ir?
A los bailes del Círculo de Artesanos. Yo vivía al lado. Mis compañeros y amigos de infancia, se casaron todos allí. Excepto yo, que me casé con una compañera de la carrera. Y lo que me fastidiaba es que allí había una chica que solamente bailaba con dos, conmigo y con otro chico. Pero cuando estaba el otro, bailaba con él. Era el segundo plato, es muy triste (risas).
Preguntas cascarilleiras
¿Prefiere los churros de Bonilla o los churros del Timón?
Antes era de Bonilla pero ahora, ninguno de los dos. Yo voy a Valen, en Matogrande, que está cerca de donde vivo, y llevo a mi nieta Lola, que le dan una nata y unas burbujas y siempre me dice: “Abuelo, vamos a junto Paquito”. Además, hace unas porras muy buenas, las recomiendo.
Si tuviera que elegir, ¿monte de San Pedro o jardines de Méndez Núñez?
Por mis recuerdos, jardines de Méndez Núñez, aunque iba muy poco.
Para salir a tomar algo, ¿calle de la Estrella o calle de la Barrera?
Me da igual... Olmos. Allí estaba el Otero y allí daban aquellos calamares, que eran divinos. Iba con mi pandilla... A mí nunca me sentaron bien las tazas, pero tengo amigos que empezaban por un lado y terminaban por otro. Y ahí están, perfectamente.
¿Bebe agua de Emalcsa, lo que viene siendo agua del grifo, o agua embotellada?
Del grifo. El agua de Coruña es muy buena. Ahora vengo de Canarias y había un agua embotellada que nos dieron en un pueblo de allí que me encantó.
¿Es más bien de la playa de Riazor o de la playa del Orzán?
Orzán. Toda la vida fui allí a jugar al fútbol, a bañarme... Y eso que es un poco peligrosa. Yo aprendí a nadar en el Miño, que era difícil. Una vez, jugando con los amigos, con un salvavidas, que era la rueda de un coche, me despisté y para salir, me las vi y me las deseé. Estuve un año sin ir a la playa.
¿Cómo se mueve por la ciudad? ¿Va a pie, en bus, en coche?
Pues normalmente vengo en bus. En coche también voy de vez en cuando, pero suelo ir andando o en bus. Soy diabético y necesito andar.
¿Es de helados tradicionales como los de la Colón, o de sabores más modernos como Bico de Xeado?
Yo, de los de toda la vida, pero ahora por la diabetes tampoco puedo...
¿Es más bien de echar unos bailes en las verbenas o prefiere asistir a conciertos?
Yo soy verbenero. Lo que pasa es que algunas las recuerdo con mucho gamberrismo y eso ya no me gustaba tanto. A mí me gusta mucho bailar y le achaco a mi mujer que baila poco. Yo iba a todas las verbenas: a las de mi pueblo, a las de aquí... Me gusta mucho la música. También fui presidente del grupo Amizades. Yo cantaba mal y tampoco tocaba pero me cogieron porque conocía a mucha gente y les podía abrir puertas.
¿Disfruta más de Carnaval o de San Juan?
De San Juan. Cuando fue lo de cambiarlo por el Rosario, le dije a Negreira que yo, como empresario, prefiero el San Juan porque entra mucho dinero.
¿Y el koruño cómo lo lleva? ¿Dice más chorbo o dice más neno?
Bueno, yo soy de neno.