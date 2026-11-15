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A Coruña

La portavoz de Familia de Vox: “Desde 2018, los nacimientos han caído cerca de un 20%”

Ana Herrero
15/11/2026 10:30
La portavoz de Familia de Vox, Ainhoa García
La portavoz de Familia de Vox, Ainhoa García charla con miembros de Afagan
Germán Barreiros
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En uno de sus primeros actos en A Coruña por la campaña de las generales, la portavoz nacional de Familia de Vox, Ainhoa García, se reunió ayer con representantes de la Asociación Gallega de Familias Numerosas (Afagan), acompañada por los candidatos número uno al Congreso y al Senado, Manuel Fuentes y Óscar Rodríguez Pino. 

Sobre la evolución demográfica en la provincia, García ha advertido de la gravedad de lo que está ocurriendo. “Hay algo que está pasando en A Coruña que debería hacernos reflexionar a cualquier dirigente: desde 2018, los nacimientos han caído cerca de un 20%, mientras que la población extranjera ha crecido en un 100%. Al mismo tiempo, tenemos familias que esperan meses para una operación, padres que no pueden acceder a guarderías porque las listas les dejan fuera y unos jóvenes que cada vez encuentran más dificultades para desarrollar su plan de vida”, afirmó. 

La portavoz es clara: hay que romper con este modelo. “Desde Vox creemos que hay que darle la vuelta a todo. Queremos una Galicia donde vuelvan a nacer niños, donde ser madre no sea un lujo y donde formar una familia no se convierta en una carrera de obstáculos”. 

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