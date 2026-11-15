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A Coruña

Julián Reina visita Cambre para animar a votar porque “estamos a tempo dunha remontada épica”

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
15/11/2026 19:20
Julián Reina, con sus simpatizantes, este domingo en Cambre
Julián Reina, con sus simpatizantes, este domingo en Cambre
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El candidato del PSdeG-PSOE al Congreso por la provincia de A Coruña, Julián Reina, agradeció este domingo en la feria de Cambre la acogida de los vecinos. Reina destacó la importancia de la movilización para garantizar la continuidad de los avances conquistados: “Estamos a tempo dunha remontada épica, pero só co apoio da xente o imos conseguir”. 

El candidato recordó que votar también significa defender las pensiones, los derechos de la infancia y las mejoras en las condiciones laborales de millares de personas. En este sentido, reivindicó los efectos de la reforma laboral y de las subidas del salario mínimo: “Cremos que é determinante unha participación que permita que este país non retroceda corenta anos”. 

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