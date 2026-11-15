Jorge Begega, autor de 'La piedad' | "Lo real son las sensaciones, más que los nombres y apellidos"

Jorge Begega Quintana

Tras muchos años en el mundo del audiovisual, concretamente como guionista, el leonés Jorge Begega acaba de dar un salto publicando su primera novela, 'La piedad' (Seix Barral), una pieza que, aún sin ser la pretensión, acaba siendo una road movie por la España vaciada en la que el peso de las decisiones vitales se muestran de una manera cruda.

Este fin de semana, Begega visitó la ciudad para presentar esta primera novela en la librería Berbiriana, que él mismo explica que surge de "la premisa de qué le pasaría a una persona con una discapacidad, como el personaje de Amador, si desapareciese la persona que más quiere, que en este caso es una prostituta". Desde ese punto "fui construyendo todo lo demás", el universo de Ramiro, el protagonista, o su pueblo natal, "que aunque es ficción, forma parte de un ecosistema que conozco bien", apunta el autor en relación al rural leonés del que desciende.

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Pero aunque el trasfondo espacial cuente con reminiscencias de sus vivencias reales, los personajes "con completamente ficticios". "Bueno, nada es completamente ficticio", aclara entre risas, ya que, "seguramente, Ramiro tenga cosas del Jorge que tenía 18 años y seguramente el personaje de Luis tenga cosas de mi padre". Pero la importancia de la novela va más allá, a los sentimientos, "para mí tiene que ver sobre todo con lo emocional, con esa rabia que puedes sentir tú con 18 años cuando te enfrentas con tu padre, en esta cosa cuando la sociedad se se empeña en que seas un adulto y tú todavía no lo quieres ser... esa impotencia y esa rabia, lo real son esas sensaciones, más que las personas con nombre y con apellido", explica Begega.

La novela se está convirtiendo también en una suerte de reflejo de la España vaciada, que el escritor apunta que es "un término que se lleva escuchando un montón de años, pero en mi cabeza no tenía tanto que ver con un retrato consciente o con una especie de crítica". Al contrario, su visión se acercaba a ese "universo que conozco tan bien, con un abanico de personajes que aunque sean ficción tienen mucho de realidad y tienen mucho de las dinámicas y quehaceres de los comportamientos de una zona que conozco". "Puede parecer algo pintoresco, porque desde la ciudad parece como muy lejano, pero para mí no había intención en pintar la España vaciada, tenía mucho que ver con retratar, o con describir, o con contar un universo que conozco", relata.

La importancia de una biblioteca

Son muchos los aspectos en los que va poniendo el foco Begega a través de estos tres personajes a lo largo de la novela. Un periplo en el que Ramiro incide en multitud de ocasiones en su interés por la lectura, destacando en algún momento lo importante que han sido para él las bibliotecas públicas.

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"En un pueblo como el mío, del que yo desciendo, ni siquiera llega el autobús del colegio, te deja en otro pueblo cercano y de ahí vas en un taxi que te paga la Junta. Los libros te los paga la Junta, el comedor te lo paga la Junta... es muy difícil vivir en un sitio así si no está sostenido por lo público", reflexiona Begega, que retrata todo esto a lo largo del libro.

Volviendo a la biblioteca, señala que es el lugar en "el que puede acceder a libros que por una cuestión económica no puede comprar, a cómics, incluso a gente que le hable de esos libros que no puede comprar o de los cómics que no hubiese podido leer. Efectivamente, es muy necesario", reflexiona.

Debut

'La piedad' es el debut en el mundo de la novela de Begega, que asegura entre risas que no hubo un momento de decisión de decir "voy a escribir una novela y me la van a publicar". "Vengo del mundo del guion, que no deja de ser escribir, pero es un mundo muy encorsetado, sometido a muchos condicionantes, algunos aleatorios como que se te caiga una localización", comenta el escritor leonés.

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"Yo he sido siempre un gran lector, siempre me ha interesado mucho la literatura, y creo que soy guionista porque la literatura me pareció inaccesible, pero un día decidí que la forma en la que yo podía tener más control sobre lo que escribía era con una novela", comenta sobre el proceso, que lo llevó a un taller de Juan Gómez Bárcena, gracias al cual conoció al editor Jesús Rocamora, "al que le estaré eternamente agradecido, porque me dijo que era buena idea publicarme y espero que no se esté arrepintiendo", asegura sin aguantarse la carcajada.

Y pese a que es su primera incursión en este mundo, el gusanillo ya le ha picado. "Es verdad que es muy complicado escribir, pero sí, ya estoy con una segunda novela que no tiene nada que ver, la verdad, pero con la que estoy súpermotivado", concluye Begega.