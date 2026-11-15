Más de 7.000 estudiantes recorrieron el tramo entre la plaza de Pontevedra y la Subdelegación de Gobierno Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, más de 7.000 estudiantes participaron en la manifestación en rechazo a la ley Orgánica de Universidades en A Coruña y también la inauguración del túnes de As Xubias provocó que muchos conductores utilizasen este acceso para salir de la ciudad a diarios y hace 75 años, en 1951, se acordó que un ómnibus prestaría servicio desde Puerta Real a la zona escolar para servicio a los cientos de estudiantes afectados por obras del tranvía en la plaza de Portugal.

Portada de El Ideal Gallego del 15 de noviembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años | Miles de estudiantes rechazan en las calles la reforma universitaria

Más de 7.000 alumnos coruñeses participaron en la manifestación convocada en rechazo a la Ley Orgánica de Universidades, en lo que se considera la mayor movilización estudiantil registrada en A Coruña. Algunos de los participantes arrojaron huevos contra la Subdelegación del Gobierno y causaron destrozos en la sede del PP.

Por otra parte, un años después de la inauguración del túnel de Os Castros, As Xubias empieza a robar protagonismo a Alfonso Molina. Ya son más de 15.000 los conductores que usan a diario este acceso para salir de la ciudad y 12.587 para entrar. Con un tráfico mensual de más de 400.000 vehículos, As Xubias acorta distancias con Alfonso Molina. Pese al incremento, Lavedra sigue siendo la avenida de las avenidas. Según los datos del último estudio elaborado por la Unidad de Circulación, entre julio y septiembre la principal vía de A Coruña soportó una media de 1.275.602 coches al mes. Durante el mismo período, Os Castros registró un tránsito de 386.127 turismos. Pero el tráfico en As Xubias sigue creciendo: en el último trimestre más de 10.000 automovilistas.

Portada de El Ideal Gallego del 15 de noviembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Un ómnibus prestará servicio desde Puerta Real a la zona escolar

Ayer tarde y cumplimentando lo acordado en la sesión de la Comisión Municipal Permanente del martes, se han reunido en la Alcaldía los directores de Centros escolares, Instituto Masculino y Escuela de Comercio, teniente de alcalde ponente de Cultura y Arte, secretario de Corporación y jefe de la Sección, e ingeniero de la Compañía de Tranvías.

El alcalde expresó al representante de la Compañía las naturales reclamaciones surgidas con motivo de las obras del cambio de rasante de la vía del tranvía en la Plaza de Portugal, que al no permitir circular estos vehículos más allá de la citada Plaza, deja incomunicada la importante barriada que concurre hacia el final de la Avenida de la Habana y, principalmente, la zona escolar, con el notorio perjuicio, en esta época invernal para toda la juventud escolar del Instituto Masculino y Escuela de Comercio, al tener que atravesar unas calles sin edificios y por tanto sin protección. Después de un extenso cambio de impresiones, se establecerá un ómnibus de viajeros desde Puerta Real hasta la misma zona escolar, saliendo cada veinte minutos.