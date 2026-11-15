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José María Figaredo en A Coruña
A Coruña

Figaredo acusa al BNG de organizar protestas violentas en A Coruña

El diputado de Vox recuerda que el Bloque y su partido se disputan un escaño en la provincia

Abel Peña
Abel Peña
15/11/2026 13:41

En las últimas semanas, A Coruña ha recibido la visita de algunos de los principales líderes de Vox: primero fue su presidente y candidato, Santiago Abascal, luego fue su vicepresidente, Jorge Buxadé, y ayer fue el José María Figaredo, el diputado encargado de defender en el Congreso las propuestas del partido sobre fiscalidad, empleo y política energética el que se paseó por María Pita. A diferencia de los anteriores, su visita no provocó una protesta popular. “Siendo hoy domingo, es posible que los violentos estén durmiendo todavía”, ironizó.

Tras la marcha del líder de Vox, la protesta continuó y la tensión creció por lo que tuvieron que actuar los agentes

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Figaredo responsabilizó de las algaradas durante la visita de Abascal al Bloque Nacionalista Gallego (aunque este se había desmarcado de los incidentes). “Es evidente que el BNG está luchando con todos sus medios para que Vox no entre en el Congreso por la provincia, porque sabe que el último diputado está en juego”, señaló, para luego añadir que “el BNG está haciendo todos los esfuerzos que puede para organizar movilizaciones violentas y para atemorizar a quienes puedan colaborar en la campaña. Meter el miedo para que la gente no apoye a Vox”. 

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Para Figaredo, que estaba acompañado en María Pita por algo menos de veinte simpatizantes con los que se sacó fotos, “hay culpables concretos de lo ocurrido" el pasado 21 de octubre, cuando hubo lanzamiento de piedras y sillas y la Policía Nacional lanzó una carga y, aún después, cuando una protesta esa misma tarde contra la violencia policial degeneró en disturbios por el centro de la ciudad. “Nosotros estamos aquí para recorrer hasta el último rincón de Galicia. Vamos a llegar hasta Finisterre, de hecho”, alertó. 

Cuotas abusivas

El diputado conservador se posicionó en contra de las normativas europeas que dañan al sector pesquero y eólico marino. “Las normas que imponen desde Bruselas con unas cuotas abusivas no les permiten ganarse el pan y llegar a fin de mes. Vox va a luchar por ellos”, prometió. 

“En A Coruña, el último diputado está en disputa entre Vox y BNG. El que tenga dudas, debe saberlo: la opción es votar a Manuel Fuentes (de Vox) que está dispuesto a luchar por el mar y el campo para que pelee en el Congreso, frente a poner a los que llevan 40 años sin hacer absolutamente nada. 

El único incidente de su visita se produjo cuando Figaredo ya había abandonado la plaza metiéndose en el parking camino a su próxima cita. En ese momento, un individuo gritó “fascista” y “payaso”. Mientras tanto, un saxofonista sentado en uno de los bancos tocaba, quizá alusivamente, las notas de ‘Bella ciao’, un himno partisano antifascista.

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