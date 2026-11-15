El sindicato mayoritario de Tranvías exige “sentido común” en la huelga del transporte urbano de este lunes 

Estudiantes de la UDC acceden a la línea universitaria de la Compañía de Tranvías, en el campus de Elviña Patricia G. Fraga

A Coruña vivirá este lunes un paro total en su transporte urbano. La huelga, convocada por la mayoría de las secciones sindicales de Tranvías (UGT, CIG y GTT) tras el “enquistamiento” en la negociación con la empresa del nuevo convenio, no será secundada por su sindicato mayoritario, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), quienes se desmarcan de la protesta por “no haber sido ratificada por los trabajadores en una asamblea general”. La organización, que representa a un tercio de los empleados de la compañía, lamenta que se haya llegado a esta situación y apela al “sentido común” durante la jornada de paro.

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En este sentido, los delegados de CSIF cuestionan que la decisión haya sido adoptada “por ocho personas”, sin consultar previamente al conjunto de los trabajadores. Así, desde el sindicato consideran “vergonzoso” que se haya tomado esta decisión sin que previamente haya sido votado en una asamblea general. En la anterior reunión del comité, celebrada el pasado 8 de septiembre, se rechazó con 133 votos a favor, por los 100 en contra, la última propuesta de Tranvías. La sugerencia, que la propia compañía tildó de “histórica”, incluía, entre otras demandas, una subida salarial del 0,75% para 2029. Un incremento que la mayoría de sindicatos consideró “insuficiente”.

Cuestiones ajenas

Por parte de CSIF, consideran que algunas de las cuestiones que se están trasladando a la ciudadanía como motivos de la huelga no forman parte de la plataforma de negociación del convenio. En concreto, señalan que la renovación y mejora de los autobuses, los cambios en los horarios de trabajo y las modificaciones de los contratos laborales no están incluidos entre las reivindicaciones que el comité presentó y firmó para negociar, ya que entienden que esta situación está condicionada principalmente por decisiones administrativas y políticas relacionadas con la tramitación y adjudicación del nuevo concurso de la concesión, que el Ayuntamiento prevé sacar a licitación antes de que termine 2026, después de dos años caducada.

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Para la jornada de este lunes, el Ayuntamiento estableció unos servicios mínimos del 65%, es decir, un 11% más de la resolución del pasado miércoles, en la jornada de huelga general del 11-N. En total, se espera que circulen 58 de los 89 autobuses que componen la flota de Tranvías. Entre las líneas con mayor dotación mínima de servicio se encuentran la UDC, con cinco autobuses; las líneas 1A, 14, 6 y 6A, con tres y cuatro vehículos, respectivamente; así como las líneas 3, 3A, 4, 5, 7, 11, 12, 12A, 17, 20, 21 y 22, que tendrán entre dos y tres autobuses. La línea UDC 2 (San Pedro de Mezonzo-Zapateira-UDC) mantendrá en circulación cuatro vehículos.

Además, se espera una gran movilización por parte de los tres sindicatos que secundan la huelga. En este caso, la marcha parirá a las 08.00 horas desde Cocheras, a continuación pasará por la plaza de Pontevedra y el Obelisco, y terminará, previsiblemente, a las 10.00 horas en la plaza de A Palloza.

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