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A Coruña

El magosto lleva la fiesta hasta Os Mallos

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
15/11/2026 22:19
Mallosto en Os Mallos
Las castañas vuelven a ser protagonistas
Carlota Blanco
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El Mallosto, es decir el magosto del barrio de Os Mallos, volvió a reunir hoy a cientos de vecinos en una jornada festiva marcada por la convivencia, la música y las tradiciones otoñales. La plaza de A Sardiñeira se convirtió en el punto de encuentro de pequeños y mayores, que aprovecharon el buen tiempo para disfrutar de una celebración que volvió a demostrar el arraigo de esta cita en la vida vecinal. 

La programación incluyó juegos infantiles para los más pequeños, música con DJ y la actuación de varias corales durante la sesión vermú, que puso la nota musical a una mañana de ambiente animado. Como manda la tradición, las castañas asadas fueron las grandes protagonistas de la jornada, aportando el sabor más característico del otoño gallego. 

Celebración de magosto en la plaza de Azcárraga

Para pillar una buena castaña, hay que ir a la Ciudad Vieja

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La buena respuesta del público y la participación de vecinos de distintas edades garantizaron el éxito de una convocatoria que combina ocio, cultura popular y convivencia. Una vez más, el Mallosto sirvió para reforzar los lazos entre los residentes y mantener vivas las costumbres gallegas en uno de los barrios más populares de A Coruña.

Mallosto en Os Mallos
Carlota Blanco
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