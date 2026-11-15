El magosto lleva la fiesta hasta Os Mallos

Las castañas vuelven a ser protagonistas Carlota Blanco

El Mallosto, es decir el magosto del barrio de Os Mallos, volvió a reunir hoy a cientos de vecinos en una jornada festiva marcada por la convivencia, la música y las tradiciones otoñales. La plaza de A Sardiñeira se convirtió en el punto de encuentro de pequeños y mayores, que aprovecharon el buen tiempo para disfrutar de una celebración que volvió a demostrar el arraigo de esta cita en la vida vecinal.

La programación incluyó juegos infantiles para los más pequeños, música con DJ y la actuación de varias corales durante la sesión vermú, que puso la nota musical a una mañana de ambiente animado. Como manda la tradición, las castañas asadas fueron las grandes protagonistas de la jornada, aportando el sabor más característico del otoño gallego.

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La buena respuesta del público y la participación de vecinos de distintas edades garantizaron el éxito de una convocatoria que combina ocio, cultura popular y convivencia. Una vez más, el Mallosto sirvió para reforzar los lazos entre los residentes y mantener vivas las costumbres gallegas en uno de los barrios más populares de A Coruña.