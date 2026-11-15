El Ayuntamiento de A Coruña podrá disponer de las 70 plazas vecinales sin la gestión del parking de la intermodal

Un coche accede al parking de la estación provisional de tren Quintana

La estación intermodal de A Coruña trabaja a pleno rendimiento para estrenar sus instalaciones antes de que termine el año. Con la parte ferroviaria prácticamente terminada –que fue lo que más demoró sus plazos iniciales–, los operarios ultiman los detalles en la sala principal, así como en los accesos, las marquesinas o la pasarela peatonal, entre otras actuaciones. La parte dedicada al bus, de hecho, ya entró en funcionamiento hace casi dos semanas. Sin embargo, no lo hizo el parking, todavía pendiente de qué administración será finalmente la que asuma su gestión. No obstante, este detalle no influirá en la explotación de otros servicios planteados en el convenio, como subarrendar plazas de aparcamientos para vecinos de la zona, que podrá recaer en el Ayuntamiento pese a que finalmente no sea quien asuma su gestión.

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Según refleja el convenio firmado en 2021 entre Transportes, el Adif, Xunta y Gobierno local, el administrador ferroviario sería quien cedería la explotación del parking al Ayuntamiento durante veinte años desde que entre en funcionamiento la intermodal. Al finalizar la cesión, retornaría al Adif, “sin tener que efectuar compensación alguna al Ayuntamiento”.

En el acuerdo, además, figura una cláusula que autoriza al Consistorio a “subarrendar o concertar con terceros la utilización de 70 plazas de aparcamiento para vecinos en régimen de no rotación durante un plazo máximo de cincuenta años”. Cada uno de estos estacionamientos tendrán un precio de unos 40.000 euros, por lo que el Consistorio podría generar hasta tres millones de euros de beneficio. Además, de los otros 4,5 millones de euros que espera ingresar por el adelanto del canon que deberá pagar la empresa que resulte adjudicataria de la explotación del aparcamiento subterráneo. De esta forma, ambas administraciones obtendrían beneficios con el parking de la terminal.

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Cambio de planes

Cuando fuentes del administrador ferroviario apuntaron a este medio que el Gobierno local ya no estaría interesado en asumir dicha explotación –y que negaría el portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, unos días después–, muchos se echaron las manos a la cabeza. Entre ellos, el BNG, quienes exigieron al Ayuntamiento que “repense esa a posibilidade” y que mantuviese la gestión de esas plazas, “absolutamente vitais para os veciños dos Mallos”.

Sin embargo, según fuentes consultadas, una posible renuncia al servicio no descartaría la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda disponer de esos espacios para residentes de la zona. Eso sí, habría que modificar ese apartado en el convenio. De hecho, una de las últimas modificaciones del texto repercutió directamente en este espacio, cuando, en diciembre de 2025, se realizó un ajuste con la redistribución de las plazas, pasando de las 300 en un principio previstas a un total de 566.