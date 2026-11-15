Así será el calendario municipal de A Coruña en 2027

Una fotografía de Eduardo Mosqueira Rey como foto de portada del calendario

A Coruña ya ha seleccionado las 13 fotografías que ilustrarán su calendario municipal de 2027. El almanaque, que cada año recoge imágenes de fotógrafos aficionados de la ciudad, estará dedicado en esta edición al patrimonio cultural, histórico, natural y paisajístico coruñés.

El jurado se reunió durante las últimas semanas para valorar las propuestas presentadas al concurso, que está abierto a la participación ciudadana y exige que las fotografías estén tomadas dentro del término municipal de A Coruña. Entre los criterios de selección se tuvieron en cuenta la calidad técnica y la originalidad de las imágenes.

La edición de 2027 estará encabezada por el lema ‘A Coruña, luz del Atlántico’ y contará con 12 fotografías correspondientes a cada uno de los meses del año, además de una imagen para la portada. El calendario se completará con fotografías históricas de la ciudad.

Las imágenes elegidas para formar parte del almanaque tienen los siguientes autores:

Portada: Eduardo Mosqueira.

Enero: Chencho Mendoza.

Febrero: Daniel Martí.

Marzo: Jéssica Dopico Tuimil.

Abril: Carlos Briones Bioslada.

Mayo: David Couce.

Junio: Manuel Candal.

Julio: Saturio Maderuelo.

Agosto: Xabier R. Blanco.

Septiembre: Xoan Eiras.

Octubre: Rosa Cagiao Pérez.

Noviembre: Óscar Ferreiro.

Diciembre: Daniel López Cao

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El jurado encargado de elegir las imágenes estuvo integrado por los fotoperiodistas César Quián, Carlos Pardellas y Xabier Quintana, además de Andy Pérez, responsable de fotografía del Ayuntamiento.

También participaron la alcaldesa, Inés Rey, y los miembros de la corporación municipal Nereida Canosa, Roberto Coira y Francisco Jorquera.

Como reconocimiento, las personas ganadoras recibirán un lote de libros de fotografía y un año de acceso gratuito a los Museos Científicos Coruñeses para dos personas.

El calendario municipal de 2027 se distribuirá próximamente en quioscos, comercios y librerías de la ciudad.