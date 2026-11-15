Una mujer trata de protegerse de la lluvia, en el primer temporal del otoño Javier Alborés

A Coruña vivirá este lunes el primer temporal de noviembre. Y es que, tras una primera quincena de mes en la que ni la lluvia ni las bajas temperaturas condicionaron en exceso la rutina de los herculinos, llega la primera jornada del mes en la que salir sin paraguas y, sobre todo, exponerse al viento, podrá suponer un perjuicio para más de uno. De hecho, la Aemet ya ha decretado un aviso amarillo por rachas de viento de más de 80 kilómetros por hora. Sin embargo, no será tan lluvioso como los otros dos temporales del otoño, cuando, en el caso del primero de ellos, el pasado 29 de septiembre, la estación de la Torre de Hércules de MeteoGalicia acumuló un total de 5,7 litros por metro cuadrado.

La lluvia regresa a la ciudad para quedarse por primera vez en lo que va de otoño Más información

De esta forma, la ciudad seguirá varios días bajo la influencia de frentes activos, que dejarán, previsiblemente, lluvia en todos los días de la semana. De ser así, la urbe herculina registraría 16 jornadas consecutivas de lluvia, la segunda racha más larga de este año, después de que en los dos primeros meses de 2026 se acumulase agua durante 42 días seguidos -segundo dato más alto desde que la Aemet tiene registros en la ciudad. Hasta el momento se registraron 48,4 litros por metro cuadrado en todo noviembre; 32,2 litros de esos 48,4 se registraron durante esta semana.

Al margen de los vientos del suroeste, que provocarán fuertes rachas de viento, sobre todo, a última hora de la tarde, los chubascos serán ocasionales, con lluvias moderadas por la noche. Para el martes y el miércoles se esperan días muy similares al del lunes. Durante el día, habrá cielos parcialmente nubosos con chubascos ocasionales y, de nuevo por la noche, precipitaciones más intensas y vientos más fuertes.

La Xunta declara a A Coruña en alerta por sequía: estas serán las posibles limitaciones sobre los usos del agua Más información

Temperaturas agradables

Además de los escasos temporales que A Coruña suele registrar a lo largo del otoño, otro de los aspectos que más llama la atención de los herculinos es la ausencia de frío. Por lo menos, en la mayoría de las jornadas. Así, si bien las temperaturas ya no son tan agradables como en octubre, las mínimas siguen sin ser notorias. De hecho, la estación del Observatorio de la Aemet todavía no contabilizó mínimas por debajo de los 10 grados. En cuanto a las máximas, en varias ocasiones los termómetros rondaron los 20 grados. El pasado día 8, de hecho, el mercurio subió a los 21 y, en lo que va del mes, la temperatura se mantiene por encima de los 15,5 grados. De segur así, podría ser el tercer noviembre más cálido hasta la fecha.

Durante esta semana las temperaturas se mantendrán agradables. Para este lunes, de hecho, las máximas podrían volver a subir a los 20 grados; y para el martes y miércoles, seguramente también. A partir del jueves, las máximas bajarán a los 16 y 17 grados. En cuanto a las mínimas, a lo largo de lunes y martes los termómetros no bajarán de los 16. Es decir, tan solo habrá una oscilación térmica de cuatro grados. El resto de la semana, eso sí, podría bajar a los 12.