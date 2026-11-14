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A Coruña

Un pub histórico de A Coruña sale a la venta por 400.000 euros: así son sus tres décadas de legado

Después de tres proyectos diferentes en dos años, ha pasado a ser un local para eventos puntuales

Guillermo Parga
Guillermo Parga
14/11/2026 20:44
18 abril 2024A Coruña.- Foto a la puerta de Aeroclub, que reabre
18 abril 2024A Coruña.- Foto a la puerta de Aeroclub, que reabre
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Convertida en uno de los referentes del tardeo y la primera copa, así como un punto de encuentro en días especiales como San Juan o carnavales, la calle Torreiro vive un profundo proceso de renovación en el que solamente sobreviven locales como Bristol o Aeroclub, dos referentes para un segmento de edad semejante, aunque con una gran diferencia: mientras en el primero los adolescentes de comienzo de siglo mantienen su asiduidad, el segundo sobrevive con eventos y celebraciones periódicas. La propiedad del bajo, además, ha decidido poner precio al establecimiento: 400.000 euros por 220 metros cuadrados llenos de posibilidades e historia.

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El Aeroclub, ese punto en el que muchos despegaban a primera hora de la mañana, y en el que otros tantos ponían pie en tierra después de una larga noche, tiene para los coruñeses de mediana edad un punto entre nostálgico y mágico. Eso, unido a la profunda reforma que ha llevado a cabo la propiedad y a la versatilidad del espacio, provocan que la demanda para la celebración de reuniones y eventos siga siendo muy amplia. "Estamos pensando en venderlo, traspasarlo o alquilarlo, porque ya no nos dedicamos a la hostelería", reconocen desde la empresa, donde sin embargo se trabaja a destajo para las próximas fechas. "Todo noviembre y diciembre lo tenemos completo", sentencia.

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Interior de Aeroclub

Históricamente un pub, el Aeroclub es ahora mismo un grupo 1B. Es decir, café especial con licencia para la reproducción de música. En su día pasó de pub a cafetería para poder tener un horario más flexible. Eso no ha impedido que siga siendo un lugar atractivo para los inversores. Tanto, que en los últimos tres años ha tenido tres proyectos diferentes: desde local de ambiente a pub enfocado a los universitarios. Ninguno de ellos ha cuajado.

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Un bajo en plena calle Torreiro, una arteria hostelera y recreativa, atrajo también la atención de un grupo inversor chino, interesado en montar un restaurante. El Aeroclub está preparado para eso, pero la necesidad de llegar a un acuerdo con los vecinos en temas de salida de humos y obras hizo desistir a los asiáticos. No obstante, el Aeroclub sigue caminando hacia las tres décadas de vida, sin un futuro definido ni apertura permanente, pero con un precio para prorrogar la historia: 400.000 euros.

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Más interior de Aeroclub

No se trata del único local en traspaso en esa calle, ya que la en el número 16 de la calle Galera, en la esquina con Torreiro, Anosa Taberna también está en la misma situación. Se trata del antiguo emplazamiento de Benboa, así como de un restaurante italiano y un kebab. En este caso son también varios los interesados en reactivarlo con otra apuesta hostelera.

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