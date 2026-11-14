Un conductor borracho atropella y deja en estado muy grave a un joven en la noche de A Coruña

Los agentes de la Policía Local realizan mediciones en el lugar de los hechos Joaquín Abad

Un joven tuvo que ser trasladado de urgencia al Chuac, con pronóstico "muy grave", después de sufrir un atropello en pleno centro de A Coruña. Sucedió pasadas las 02.00 horas, cuando se disponía a cruzar la avenida del Puerto, a la altura del paso de peatones que conecta los jardines de Méndez Núñez con el entorno de las discotecas y la Fundación MOP. En ese momento, un Audi A3, que según testigos presenciales circulaba a gran velocidad, colisionó de pleno contra él y se lo llevó por delante. El coche circulaba en dirección entrada al túnel de La Marina, donde curiosamente hay un radar fijo.

Los agentes dirigen el tráfico en laa venida del Puerto tras el atropello Joaquín Abad

El conductor fue retenido prácticamente en el momento por la Policía Local, que le realizó tanto la prueba de alcohol como la de drogas. El resultado de la primera fue positivo, mientras que para la segunda sigue a la espera del análisis. Además, la investigación trata de determinar si el cruce se produjo por el lugar debido. Además, la intensa lluvia que cayó toda la noche sobre A Coruña redujo notablemente la visibilidad para los conductores. De hecho, muchos clientes habituales del ocio nocturno han llamado la atención tanto sobre la velocidad de algunos vehículos alcanzan en ambas direcciones. Eso, unido a los excesos de confianza a la hora de cruzar la calle, ha llevado a más sustos en otras ocasiones.

Aunque no existe un parte de lesiones y los agentes prefieren mantener la prudencia, lo cierto es que la primera impresión de quienes presenciaron de cerca el atropello era de "extrema gravedad".