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A Coruña

Roban y vandalizan el mercado navideño de A Coruña

La caseta más grande de las instaladas en María Pita fue asaltada durante la madrugada del viernes al sábado para pintar en ella un grafiti

Guillermo Parga
Guillermo Parga
14/11/2026 10:49
La Policía se persona en el mercado navideño para investigar el robo
La Policía se persona en el mercado navideño para investigar el robo
Joaquín Abad
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El mercado navideño de A Coruña promete ser tan completo que hasta tiene su propio Grinch. O eso parece, porque a solamente unas semanas de que comience a funcionar la gran apuesta del Ayuntamiento para esas fechas alguien pareció decidido a sabotearlo o, cuanto menos, tocar un poco las narices. Durante la madrugada del sábado, la caseta más grande de cuantas llevan varios días instaladas en la plaza fue asaltada y vandalizada.

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Se trata de la construcción color marrón oscuro, que se diferencia claramente de las que se dedicarán a hostelería y comercio y que presentan un tono más claro y unas dimensiones más pequeñas. La Policía Nacional pudo comprobar a primera hora de la mañana que 'Grinch' en cuestión tampoco es que le importe demasiado el anonimato. Dejó un grafiti con un nombre: Diego. El grafiti, por cierto, representaba a Papá Noel. 

Además, según fuentes de la investigación, el botín del asalto fue un equipo de herramientas, después de forzar la puerta principal. Durante la mañana, continuaba el trabajo de campo y de realización del inventario para descartar más pérdidas. Nada de productos navideños o elementos destinados al disfrute de la ciudadanía. Como la plaza de María Pita está lleno de cámaras, se espera que la videovigilancia arroje pistas sobre el autor de este acto vandálico. 

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Desde hace más de una semana, el árbol de Navidad es perfectamente visible, disfrutable y fotografiable en el centro de María Pita, mientras buena parte del material destinado a convertir el mercado en un referente nacional se apila frente a las puertas del palacio municipal. 

De hecho, El Ideal Gallego ya realizó un inventario de los productos que instalará la empresa Ximénez. Hay que recordar que la inversión es de casi 400.000 euros, después del fiasco del pasado año. También como adelantó este diario, los inquilinos de las casetas se turnarán a la hora de ofrecer sus productos, serán de comercio y hostelería de proximidad y disfrutarán de una explotación gratuita del espacio.

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No obstante, de momento no hay fecha para la inauguración del mercado, que irá de la mano del encendido navideño. La alcaldesa, Inés Rey, recordó recientemente que el periodo electoral impide las inauguraciones, por lo que todo parece indicar que será ya en diciembre y que, por lo tanto, la duración del mercado será de aproximadamente un mes.

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