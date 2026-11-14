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A Coruña

Para pillar una buena castaña,    hay que ir a la Ciudad Vieja

Cientos de personas participan del magosto

Abel Peña
Abel Peña
14/11/2026 22:08
Celebración de magosto en la plaza de Azcárraga
Celebración de magosto en la plaza de Azcárraga
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Quizá no hacía tanto frío como es habitual en estas fechas, que es cuando se disfruta del calor de las castañas recién salidas del horno, cuando hay que soplar para no quemarse los dedos ni la lengua. Sin embargo, eso no afectó a la celebración del magosto popular en la plaza de Azcárraga, que ha convocado a más de 200 personas al corazón de la Ciudad Vieja.

Es uno de los eventos más importantes del calendario que organiza la asociación vecinal María Pita y estuvo presente todo el mundo, excepto Deseo, la estatua de la fuente, que es la primera vez que se pierde la celebración, dado que en noviembre del año pasado, un joven imprudente se subió a su pedestal y acabó derribándola, sufriendo graves heridas al caer al suelo. Aquello fue el 30 de noviembre de 2025, así que Deseo pudo disfrutar el anterior magosto. 

Pero el deseo de pasarlo bien sigue bien presente en el casco histórico. Se podía ver al presidente de la asociación de vecinos del barrio, Leonardo Méndez, animando al personal ejerciendo de pinchadiscos por una noche. 

No es que lo hiciera mal, para tratarse de un abogado de profesión, pero Méndez no fue el único acompañamiento de la jornada, que también contó con la actuación del grupo de música gallega tradicional Maghua. Había bailes y risas, buena música y buena gente. No había que pedir más. 

El ambiente era casi familiar, con mucha gente disfrutando en las terrazas charlando mientras esperaba a que sus castañas se enfriaran lo suficiente para poder abrirlas sin quemarse los dedos. Era casi hipnótico ver como los asadores aventaban las brasas con sus abanicos y en conseguir el tueste perfecto de cada una de las castañas, distribuyéndolas sobre la plancha candente. 

Para los niños resultó todo un espectáculo, e incluso para los mayores fue uno de los puntos fuertes de la jornada, porque pocas cosas hay que sepan más a infancia que las castañas asadas, y dado que el cambio climático casi ha robado el invierno, consuela saber que no ha podido eliminar algunos de sus frutos más dulces.

 Ordenadamente, los asistentes pasaban por delante del mostrador del tenderete que se había instalado para recibir cada uno su puñado de castañas, pero no fue el único plato típico que se pudo degustar, porque también una queimada, que es un abuena forma de pillarse también una buena castaña.  

Galería

Así fue el magosto popular en la Ciudad Vieja

Hubo actividades para los más pequeños, música tradicional, queimada y por supuesto muchas castañasVer más imágenes
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