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A Coruña

Muere un joven de 25 años en un atropello nocturno en A Coruña

Fuentes del Chuac acaban de confirmar su fallecimiento tras horas ingresado en la UCI

Abel Peña
Abel Peña
14/11/2026 11:41
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Policía Local en el lugar del accidente 
Joaquín Abad
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Había ingresado en estado crítico, así que no había muchas esperanzas, pero no ha sido hasta ahora que fuentes del Chuac han anunciado el fallecimiento del joven de Carballo de 25 años atropellado en la avenida del Puerto, en A Coruña, esta misma madrugada. La alcaldesa, Inés Rey, lamentó lo sucedido a través de las redes sociales: "Consternada polo falecemento por atropelo dun mozo esta noite na cidade. O meu pésame e todo o meu cariño aos familiares e amigos nestes duros momentos"

El suceso tuvo lugar pasadas las dos de la madrugada, El joven cruzaba calle cerca de Palexco cuando fuera arrollado por un conductor, también de 25 años y de Costa da Morte, al volante de un Audi. El peatón cruzaba por un paso de cebra regulado por semáforo, así que queda para atestados determinar quién tenía la prioridad. 

La Policía Local realizó un test de alcoholemia, que dio positivo en grado penal, es decir, que superó 0,6 gramos por litro de aire respirado. Es un delito contra la seguridad vial con resultado de homicidio. 

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Un conductor borracho atropella y deja en estado muy grave a un joven en la noche de A Coruña

Más información

Se trata del segundo accidente mortal que se registra dentro del municipio de A Coruña en lo que va de año. El otro fue en enero, en la ronda de Outeiro, cuando una mujer de 50 años que cruzaba indebidamente fue arrollada por un vehículo. Falleció de forma prácticamente instantánea. En ambos casos se trató, pues, de un atropello nocturno. 

Atropello en A Coruña

Una mujer pierde la vida tras ser atropellada en la ronda de Outeiro

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Hay que decir que la Unidad de Atestados de la Policía Local todavía está investigando las circunstancias en las que se produjo el atropello de esta noche. Es decir, que se ignora si el joven fallecido atravesó indebidamente la avenida. 

 

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