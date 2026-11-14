María Pita defiende su postura con la Tall Ships Races y asegura que los grandes veleros vendrán de la mano del 'Juan Sebastián de Elcano'

Buque 'Juan Sebastián de Elcano' EFE

La regata de grandes veleros Tall Ships Races busca nuevo puerto alternativo tras trascender la renuncia de A Coruña como escala el próximo 2027. La decisión ha sido recibida como un "golpe durísimo" por la organización, pero desde María Pita la defienden asegurando que los grandes veleros llegarán igualmente a la ciudad de la mano del 'Juan Sebastián de Elcano'.

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Hace menos de una semana, el Ayuntamiento anunciaba que la regata por el centenario del buque escuela hará su primera escala europea en A Coruña entre el 28 de mayo y el 1 de junio. Se trata de un evento en el que el 'Elcano' vendrá acompañado de los veleros más emblemáticos del mundo.

Fuentes municipales defienden que la decisión de bajarse de la Tall Ships Races radica, precisamente, en la llegada de la regata del Elcano. "Los grandes veleros que venían con la Tall Ships no venían, porque no participan en ella, sino que lo hacen en la del Elcano", apuntan las mismas fuentes, que aseguran que, además, la parte económica también es más beneficiosa para las arcas municipales. "No tenía sentido hacer dos, decidimos escoger esta", apuntan.

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Defienden, además, que A Coruña no es la única ciudad española que ha tomado esta decisión y apuntan que Cádiz, ciudad hermanada con la herculina desde hace años, también se ha decantado por la regata del 'Elcano' en lugar de la Tall Ships Races.