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A Coruña

María Pita defiende su postura con la Tall Ships Races y asegura que los grandes veleros vendrán de la mano del 'Juan Sebastián de Elcano'

Fuentes municipales consideran que la gran cita náutica este año será la regata del centenario del Elcano y señalan que otra ciudad, Cádiz, ha tomado una decisión similar

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
14/11/2026 19:31
Buque 'Juan Sebastián de Elcano'
EFE
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La regata de grandes veleros Tall Ships Races busca nuevo puerto alternativo tras trascender la renuncia de A Coruña como escala el próximo 2027. La decisión ha sido recibida como un "golpe durísimo" por la organización, pero desde María Pita la defienden asegurando que los grandes veleros llegarán igualmente a la ciudad de la mano del 'Juan Sebastián de Elcano'.

Tall Ships Race @Quintana (6)

A Coruña renuncia a la regata de grandes veleros Tall Ships Races y Vigo se posiciona como alternativa

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Hace menos de una semana, el Ayuntamiento anunciaba que la regata por el centenario del buque escuela hará su primera escala europea en A Coruña entre el 28 de mayo y el 1 de junio. Se trata de un evento en el que el 'Elcano' vendrá acompañado de los veleros más emblemáticos del mundo. 

Fuentes municipales defienden que la decisión de bajarse de la Tall Ships Races radica, precisamente, en la llegada de la regata del Elcano. "Los grandes veleros que venían con la Tall Ships no venían, porque no participan en ella, sino que lo hacen en la del Elcano", apuntan las mismas fuentes, que aseguran que, además, la parte económica también es más beneficiosa para las arcas municipales. "No tenía sentido hacer dos, decidimos escoger esta", apuntan.

Una de las embarcaciones que llegó a A Coruña con motivo de la celebración de la Tall Ships Races de 2023

El “golpe durísimo” que recibe A Coruña al renunciar a la regata Tall Ships Races

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Defienden, además, que A Coruña no es la única ciudad española que ha tomado esta decisión y apuntan que Cádiz, ciudad hermanada con la herculina desde hace años, también se ha decantado por la regata del 'Elcano' en lugar de la Tall Ships Races.

El PP alerta de un "nuevo mazazo" tras conocer que A Coruña no será sede de la regata Tall Ships Races

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