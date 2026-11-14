Los bomberos rescatan a un hombre que se cayó en una furna en la zona del Millenium en A Coruña

Los Bomberos de A Coruña trabajan en el rescate de un hombre que se precipitó en una furna en el entorno del monumento del Millenium, en A Coruña. El herido, de unos 40 años, se encuentra en una zona de difícil acceso y presenta una fractura en una pierna, según las primeras informaciones.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos, personal sanitario del 061 y agentes de la Policía Nacional, que han acordonado el entorno para facilitar la intervención de los equipos de emergencia.

El rescate está siendo complicado debido a que el hombre se encuentra en el interior de una profunda grieta entre las rocas. Por el momento, no ha trascendido el dispositivo que se utilizará para evacuarlo.

Galería Así fue el rescate del hombre que se cayó en las rocas junto al Millenium Ver más imágenes

El aviso a los servicios de emergencias lo dio José Manuel Brea, un pescador que se encontraba en la zona acompañado de cinco amigos. Según su relato, vio a un hombre de unos 40 años cuya presencia le llamó la atención, por lo que decidió acercarse para comprobar qué ocurría.

Sin embargo, cuando llegó al lugar descubrió que el hombre había desaparecido y que se encontraba en el interior de una profunda grieta entre las rocas. Ante esta situación, alertó a los servicios de emergencia, que movilizaron el operativo de rescate.

El director de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de A Coruña, Carlos García Touriñán, explicó que la operación se completó en aproximadamente 15 minutos, un tiempo relativamente corto teniendo en cuenta las dificultades que presentaba el lugar en el que se encontraba la víctima.