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A Coruña

La Fundación María José Jove dona dos maniquíes al CHUAC para formar a sanitarios y familias en el cuidado de bebés prematuros

Los equipos reproducen a una recién nacida a término y a un bebé prematuro de 25 semanas y se incorporarán a la Escuela de Familias de Neonatología.

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
14/11/2026 11:45
Unidad Neotalogía
Unidad de  Neotalogía del Chuac
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La Fundación María José Jove (FMJJ) donará dos maniquíes de simulación clínica a la Unidad de Neonatología del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) para reforzar la formación de profesionales sanitarios y progenitores en el cuidado de recién nacidos.

La entrega tendrá lugar el próximo viernes 20 de noviembre, durante una jornada dirigida a familias que se celebrará en la sede de la fundación en A Coruña. La iniciativa coincide con la semana en la que se conmemora el Día Mundial de la Prematuridad, que tiene lugar este domingo, 15 de noviembre.

Los dos maniquíes se incorporarán a la Escuela de Familias de Neonatología y permitirán practicar diferentes técnicas de atención y cuidado de bebés en un entorno seguro, tanto durante la formación de los profesionales como en el aprendizaje de los padres antes del alta hospitalaria.

Dos simuladores para aprender a cuidar a bebés prematuros

El equipamiento está compuesto por dos reproducciones anatómicas de recién nacidos en distintas etapas de gestación. El primero representa a una bebé nacida a término, con 40 semanas de gestación, y permitirá entrenar las maniobras básicas de atención y cuidado durante los primeros momentos de vida.

El segundo maniquí reproduce a un bebé prematuro de 25 semanas, con proporciones físicas realistas. Su objetivo es facilitar la práctica de los cuidados especializados que necesitan estos pequeños, además de ayudar a sus familias a adquirir habilidades y confianza antes de abandonar el hospital.

Con esta donación, la Unidad de Neonatología del CHUAC ampliará sus recursos educativos para acompañar a los progenitores durante el proceso de aprendizaje y mejorar su preparación para atender a sus hijos.

Una herramienta para dar confianza a las familias

El jefe de la Unidad de Neonatología del CHUAC, José Luis Fernández Trisac, ha agradecido el apoyo de la Fundación María José Jove y ha destacado que los nuevos equipos permitirán reforzar la formación de los profesionales y ofrecer a las familias una herramienta para afrontar el cuidado de sus bebés con mayor tranquilidad.

Por su parte, Emma Justo, responsable del área de Salud de la fundación, ha señalado que esta aportación busca contribuir al trabajo que desarrolla la unidad hospitalaria y reafirmar el compromiso de la entidad con la atención sanitaria a la infancia.

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