Hace 25 años | Cacerolada de estudiantes en A Coruña en contra de la nueva ley universitaria

Estudiantes realizan una cacerolada en María Pita Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, un millar de estudiantes coruñeses se manifestaron en la ciudad haciendo sonar sus cacerolas para rechazar la reforma universitaria. En 1976, hace 50 años, se inauguraba la Ciudad de los Muchachos “Agarimo”, mientras que hace 75 años, en 1951, el Pleno aprobaba la construcción del Palacio Provincial. En 1926, hace cien años, una joven de 19 años sufría un violento atraco e intento de abuso cuando llegaba a la ciudad procedente de Carballo.

Portada de El Ideal Gallego del 14 de noviembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Cacerolada de estudiantes en A Coruña en contra de la nueva ley universitaria

Unos mil estudiantes coruñeses se manifestaron haciendo sonar cacerolas para mostrar su rechazo a la reforma universitaria porque consideran que recorta su autonomía. Por su parte, Meilán intenta que los senadores de la provincia de A Coruña ayuden a corregir los defectos de la nueva ley.

Por otra parte, la Unión Europea ha confirmado al Ayuntamiento la subvención de más de 653 millones de pesetas (3.929.031 euros) correspondientes al Programa Operativo Local (POL). La ayuda se utilizará para financiar nueve proyectos y de ellos uno es la estrella: hacer peatonal la Ciudad Vieja. Según los cálculos del Gobierno local, los automóviles dejarán de circular por el casco histórico en septiembre de 2002.

Portada de El Ideal Gallego del 14 de noviembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Medio centenar de niños ya viven en la Ciudad de los Muchachos “Agarimo”

Fue inaugurada en Bayuca (Arteijo) la Ciudad de los Muchachos “Agarimo”, obra de la asociación del mismo nombre, que fundada por el padre Villa preside doña María de la Consolación Menéndez de Dotras. Cuatro chalets con una superficie total construida de 900 metros cuadrados, albergan ya desde hace mes y medio a 21 niñas y 24 niños.

En el capítulo municipal, un pleno especialmente “movido” se prevé para el lunes. Sabe Dios a qué hora finalizarán las discusiones. Punto y aparte va a merecer el asunto de la rescisión del contrato con la empresa “Ferogasa” (actual concesionaria del servicio de recogida de basuras) en la parte que se refiere a la construcción de una planta de transformación de basuras.

Portada de El Ideal Gallego del 14 de noviembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

El Pleno aprueba la propuesta para construir el Palacio Provincial

Presidida por el alcalde, se reunió la Permanente Municipal. Se dio cuenta de un acuerdo adoptado por la Diputación en el que se manifiesta estar conforme con la propuesta del municipio sobre construcción del Palacio Provincial en el solar del Camaranchón. Con aquella entidad carece de consignación para ese menester, hará el correspondiente estudio económico. Se hace constar también en dicho escrito que se descarta la construcción de un edificio que albergase asimismo las dependencias del Gobierno Civil. La Permanente acordó enviar las dimensiones del solar y las ordenanzas de altura, así como fijar la fecha del primero de enero como plazo para que la Diputación responda sobre la posibilidad económica de la adquisición.

Portada de El Ideal Gallego del 14 de noviembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Salvaje atraco a una joven en la carretera de Carballo a La Coruña

En la crónica de sucesos, a las cinco de la mañana se dirigía a esta capital por la carretera de Carballo a La Coruña una joven de 19 años, vecina del sitio de Paradela (Arteijo) y al llegar a Galán, cerca de Pastoriza, le salió al encuentro un sujeto de Oseiro, al que solo conoce de vista, el que le preguntó si venía sola y a pesar de contestarle que delante iban varias compañeras, se abalanzó bruscamente sobre ellas sujetándola por los brazos, entablándose una ruda lucha entre los dos, pero él, más fuerte, consiguió arrebatarle de la “faltriqueira” un billete de veinticinco pesetas que la joven llevaban para pagar los consumos en Oseiro, al regreso de La Coruña. Después, el salvaje atracador trató de abusar de la muchacha.