El PP alerta de un "nuevo mazazo" tras conocer que A Coruña no será sede de la regata Tall Ships Races

Una edición anterior de la regata Tall Ships Races

Tras conocer que A Coruña desiste de ser uno de los puertos de la regata de grandes veleros Tall Ships Races, el grupo municipal del PP anunció que pedirá “explicaciones” a la alcaldesa Inés Rey por lo que considera que es un “nuevo mazazo a la imagen internacional de la ciudad” tras quedarse fuera de las sedes del Mundial de fútbol.

El “golpe durísimo” que recibe A Coruña al renunciar a la regata Tall Ships Races Más información

El candidato del PP a la Alcaldía, Miguel Lorenzo, lamenta el “nuevo ridículo mundial de Inés Rey” al renunciar a organizar la regata. “El daño a la imagen internacional de la ciudad y la pérdida reputacional es de un valor incalculable por ser un polo de atracción de miles de personas y dinamizador del sector hotelero, hostelero y comercial durante los días de estancia de la regata en la ciudad”, denuncia.

También avisa que no se entendería que los motivos fuesen “económicos”, ya que Inés Rey presume reiteradamente de la extraordinaria “salud financiera” del Ayuntamiento.