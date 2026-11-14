El “golpe durísimo” que recibe A Coruña al renunciar a la regata Tall Ships Races

Una de las embarcaciones que llegó a A Coruña con motivo de la celebración de la Tall Ships Races de 2023 Ayuntamiento de A Coruña

La noticia de que A Coruña renuncia a acoger el próximo verano la regata de los grandes veleros Tall Ships Races ha sentado como un jarro de agua fría. La asociación Juan de Lángara, encargada de la organización junto a la Autoridad Portuaria, ha explicado que, a nueve meses de la celebración del evento, es un “golpe durísimo”, tanto por la renuncia como por su “relación” con la entidad que organiza esta iniciativa deportiva, la Sail Training International.

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Esta agrupación explica que la decisión de que el puerto herculino no acoja la Tall Ships Races es una “completa sorpresa y un duro golpe a nivel organizativo”. También asegura que el Ayuntamiento que preside la socialista Inés Rey comunicó la renuncia y justificó que se debe a “razones estrictamente presupuestarias” y por la falta de “acuerdo” con “el resto de grupos municipales”, en alusión al PP y el BNG. El Ayuntamiento todavía no se ha pronunciado públicamente sobre el asunto.

Cambio de opinión

Llama la atención la nueva postura adoptada por el Gobierno local sobre la regata. El pasado mes de enero, destacaba el “vínculo histórico” de la ciudad con esta iniciativa durante la conferencia anual de la organización Sail Training International.

El director del Consorcio de Turismo y Congresos, Antón Álvarez, explicó que A Coruña es la ciudad más visitada por la regata desde la década de 1950. Desde entonces, los barcos han fondeado en aguas herculinas en diez ocasiones: en los años 1958, 1970, 1974, 1990, 1994, 2002, 2006, 2012, 2016 y 2023.

Precisamente, hace tres años, estos grandes veleros visitaron la ciudad. Según resaltó Antón Álvarez durante su intervención, se contabilizaron más de 100.000 visitantes durante los tres días que duró la regata. Esto también allanó el camino para la celebración de la conferencia anual de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en A Coruña a finales de 2024, que tuvo lugar entre el recinto ferial Expocoruña y el Acuario Finisterrae.

En noviembre de 2024, la alcaldesa Inés Rey anunció que la urbe coruñesa acogería la regata en julio de 2027, lo que reforzaría la posición de A Coruña como la más visitada en la historia de la regata de grandes veleros.

La regidora resaltó en aquel momento que la condición de puerto de fondeo situaría a los muelles como punto de ayuda y asistencia para los veleros en ruta, y también contribuiría a que la ciudad reforzase su programación de actividades para programar eventos náuticos con mayor regularidad, lo que tendría “un impacto directo en la economía y el tejido deportivo de la ciudad”.

Anterior visita

La última vez que estas grandes embarcaciones recalaron en aguas herculinas fue en el verano de 2023. Según el balance hecho público por el Ayuntamiento tras acabar aquella edición, se registraron 101.054 visitas al muelle de Transatlánticos en los tres días en que los buques estuvieron abiertos al público.

La alcaldesa Inés Rey destacó el impacto que tuvo el regreso de la regata, siete años después de su anterior visita. “El Gobierno municipal estima que el regreso de las Tall Ships Races ha supuesto un retorno económico de más de ocho millones de euros, lo que respalda nuestro compromiso de fortalecer la ciudad como referente en la organización de grandes eventos”.

Durante los tres días que duró este evento, y en paralelo con la estancia de los barcos, el Gobierno local promovió una amplia gama de actividades culturales, gastronómicas y de ocio, dirigidas a todos los públicos, entre el muelle de Transatlánticos y el paseo marítimo de O Parrote.

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La renuncia a la edición de 2027 supone un revés para la agenda náutica y turística, que contaba con volver a reunir en sus muelles a decenas de veleros de época y buques escuela procedentes de todo el mundo.

El puerto herculino y los amantes de estos veleros pierden uno de los eventos más importantes del año náutico. Con esta situación, se tendrán que conformar con el encuentro de buques escuela iberoamericanos, previsto para finales de mayo y principios de junio del año que viene. A la cabeza estará el ‘Juan Sebastián de Elcano’, que el próximo año celebrará el centenario de su botadura.

La Sail Training International ha explicado que ha sido informada por el Ayuntamiento de A Coruña de que la ciudad ya no será “la sede de la regata The Tall Ships Races 2027”. Tras conocer esta decisión, ha mostrado su malestar. “Nos decepciona esta decisión. A Coruña ha acogido a la flota en numerosas ocasiones a lo largo de los años, y agradecemos a la ciudad su constante apoyo a las regatas”.