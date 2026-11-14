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A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña también desistió este año de su plan para que Riazor fuese sede del Mundial de fútbol

"Tomamos decisiones pensando en el largo plazo y en lo que verdad necesita la gente”, explicó la alcaldesa

Iván Aguiar
Iván Aguiar
14/11/2026 15:03
El Ayuntamiento desistió este año de su plan para que Riazor fuese sede del Mundial de fútbol
El Ayuntamiento desistió este año de su plan para que Riazor fuese sede del Mundial de fútbol
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Los vecinos de A Coruña se quedarán sin poder contemplar los grandes veleros de la regata Tall Ships Races en el verano de 2027. Esta noticia negativa se une a otra que se hizo pública a principios de este año: tampoco podrán disfrutar de ser sede del Mundial de fútbol 2030 después de que el Ayuntamiento renunciase a que la ciudad fuese sede de esta iniciativa.

La decisión de que estadio de Riazor no albergue partidos de esta competición se convirtió en oficial en el mes de marzo de este año. Diez minutos bastaron para liquidar en el salón de plenos el sueño mundialista de la ciudad para el 2030.

Una de las embarcaciones que llegó a A Coruña con motivo de la celebración de la Tall Ships Races de 2023

El “golpe durísimo” que recibe A Coruña al renunciar a la regata Tall Ships Races

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En ese tiempo, comparecieron la alcaldesa, el presidente de la Diputación y el del Deportivo. Inés Rey, Valentín González Formoso y Juan Carlos Escotet cerraron el capítulo del Mundial y abrieron uno nuevo de “diálogo y acuerdo entre las partes”, según definió la alcalde Inés Rey. “Cuando al Deportivo le va bien, le va bien a la ciudad”, zanjó la regidora para declarar abierto este nuevo tiempo. Y anunció de la mano con el club la reforma y modernización del complejo conformado por el estadio de Riazor y el Palacio de los Deportes.

La alcaldesa evitó dar detalles y plazos, aunque Vlanetín González Formoso habló de “concretarlo en semanas y meses”. Escotet fue un poco más allá: “No buscamos cumplir con requisitos externos o temporales, pretendemos evolucionar el estadio y su entorno e integrarlos en la vida diaria de la ciudad con un espacio que genere valor los 365 días al año acogiendo actividad deportiva, social y cultural que beneficie a toda la ciudadanía”. El concejal de Cultura y Turismo, e impulsor de la candidatura mundialista, Gonzalo Castro no estuvo en el salón de plenos en aquella jornada.

“Aspiramos al Mundial convencidos por la tradición futbolística y porque creemos que la ciudad está plenamente capacitada para formar parte en un evento así. Pero también tomamos decisiones pensando en el largo plazo y en lo que verdad necesita la gente”, apuntó la alcaldesa en el inicio de su comparecencia. También explicó que un evento como el Mundial exigía “importantes exigencias organizativas y de inversión” y anunció una “alianza”, una entente “para el futuro del deporte en A Coruña”.

La situación era bien distinta solo dos años antes. En concreto, en julio de 2024, cuando la propia Inés Rey festejó en el Palacio Municipal de María Pita que la ciudad hubiese superado el corte de la FIFA para ser sede mundialista.

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