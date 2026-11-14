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A Coruña

Desvelan una placa homenaje a Francisco Pillado Villamil en el que era su hogar de la calle Real

El Circo de Artesanos rindió tributo al compositor y socio de mérito de la entidad recreativa

Ana Herrero
14/11/2026 20:42
La placa homenaje a Pillado Villamil descubierta en el 19 de la calle Real
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El Circo de Artesanos rindió este sábado honor a uno de sus socios de mérito, el compositor y pianista coruñés Francisco Pillado Villamil, con motivo del centenario de su fallecimiento en 1926. El homenaje constó de dos partes, una de ellas en el salón de actos de la institución, otra en el lugar en el que Pillado vivió y murió, en la calle Real.

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Allí, en el número 19 de la céntrica vía donde residió, el Circo de Artesanos desveló una placa en su honor. Y es que Pillado fue socio de mérito de la institución, donde actuó en diversas ocasiones, como en tantas otras instituciones y espacios coruñeses. En la sociedad recreativa llegó a formar un quinteto junto a otros nombres importantes como los hermanos Berea (Canuto y Manuel), Mariano Alonso y José Courtier. Pillado también actuó junto a Fernando Veiga en otras ocasiones y compuso piezas para coros como El Eco o para las secciones de canto de la propia institución recreativa coruñesa.

El tributo que se le rindió no se ciñó solo al descubrimiento de esta placa, sino que, como no podía ser de otra manera, también contó con parte musical. Antes de desvelar el recuerdo, el salón de actos del Circo de Artesanos, en la calle San Andrés, acogió una pequeña actuación en la que se interpretaron piezas musicales con las que recordar a Pillado Villamil. Las encargadas fueron dos artistas vinculadas a Artesanos, como la soprano Susana de Lorenzo y la pianista Margarita Viso.

Margarita Viso | “En A Coruña hay indicios de orquestas sinfónicas desde principios del siglo XIX”

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