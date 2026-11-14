A Coruña reconoce la excelencia en divulgación científica con la entrega de los XXXIX Premios Prismas

Entrega premios Prisma Patricia G. Fraga

A Coruña acogió este sábado, 14 de noviembre, la entrega de los XXXIX Premios Prismas Casa de las Ciencias a la Divulgación, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento coruñés, a través de los Museos Científicos Coruñeses, que reconoce cada año los mejores trabajos de comunicación y divulgación científica desarrollados en España.

El acto, celebrado en el salón de Sesiones, estuvo presidido por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, quien destacó la relevancia nacional de estos galardones y su contribución a acercar la ciencia a la ciudadanía. Durante su intervención, subrayó que la divulgación resulta fundamental para transformar el conocimiento científico en curiosidad, diálogo y pensamiento crítico.

Rey también puso en valor la variedad de formatos de los proyectos premiados, desde documentales y libros hasta pódcast, experiencias teatrales y canales digitales. En este sentido, destacó que la divulgación científica atraviesa un momento extraordinario y desempeña un papel esencial en la construcción de una sociedad más informada y libre.

Ocho proyectos reconocidos

En esta trigésima novena edición, los Prismas de Bronce han distinguido ocho iniciativas de diferentes ámbitos. El premio al mejor trabajo en vídeo ha recaído en 'La luz con el tiempo dentro', de Elena Alonso Redondo, Luis Gómez Juanes y Paloma Banderas Bielicka, por acercar al público un complejo fenómeno físico desde una perspectiva accesible y humana.

En la categoría de nuevos medios, el reconocimiento ha sido para el canal de YouTube 'Cuarentaydos', de José Luis Oltra Calatayud, mientras que el premio al mejor proyecto de divulgación científica sobre el agua en el medio urbano ha distinguido 'Del cloro a la diversidad', de Bárbara Martínez Escrich y Mónica López Martínez, del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental-Real Jardín Botánico de Córdoba.

El galardón al mejor artículo periodístico ha recaído en Isabel Rubio Arroyo por su trabajo 'ChatGPT no pasa la prueba: así pone en peligro la vida de los menores', publicado en El País. Por su parte, el premio al mejor trabajo en radio ha reconocido 'Calvet en bicicleta', de Manuel Vicente García, César Martínez Pérez, Rosa Pedrido Castiñeiras, Estíbaliz Espinosa Río y Juan José Fernández Gómez.

En la categoría de proyecto singular, el jurado ha premiado #LaCienciaDel100, de Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet, por su innovadora propuesta de divulgación científica en el entorno digital.

El premio al mejor libro editado ha sido para 'Viaje al planeta de los insectos', de Chema Catarineu, publicado por Tundra Ediciones. Además, el Prisma Especial del Jurado ha distinguido a 'Desgranando Ciencia' por su trayectoria y por combinar diferentes fórmulas de divulgación con el fomento de la participación ciudadana.

Dos menciones de honor

La edición de 2026 también ha concedido dos menciones de honor. Una de ellas ha sido para el trabajo audiovisual 'O camiño de Cova Eirós', de José González Varela, y la otra para el espacio radiofónico 'Vis a vis con la ciencia', del Museo Nacional de Ciencias Naturales.

Excepto en las categorías de libro editado y Prisma Especial del Jurado, los proyectos premiados han recibido, además del correspondiente Prisma de Bronce, una dotación económica de 4.000 euros.