Vega lanza el primer adelanto de su próximo álbum

Vega en el videoclip de su nuevo single

La cantante Vega, que vive en Oleiros, tiene nueva música. La artista ha estrenado este viernes, 13 de noviembre, 'L’appel du vide', el primer adelanto de su próximo álbum y una canción que llega acompañada de su propio videoclip.

El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales y supone el primer avance de un disco cuyos detalles se conocerán la próxima semana, cuando se desvelarán su título, su portada y los detalles de la preventa.

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'L’appel du vide', que se traduce del francés como 'la llamada del vacío', parte de una sensación que muchas personas conocen: ese impulso fugaz que puede aparecer al asomarse desde un lugar elevado. Una idea que, lejos de centrarse en el miedo, la canción convierte en una reflexión sobre el instinto de vivir.

Musicalmente, el tema va creciendo hasta alcanzar un clímax, sostenido por un ritmo muy particular: un beat creado a partir del propio latido del corazón de Vega.

El videoclip, dirigido y realizado por Ezequiel González (FrameHopper), parte de un guion escrito por la propia cantante, que vuelve a implicarse directamente en la narrativa visual de su música. El amor, que será uno de los ejes centrales del nuevo trabajo, está también muy presente en esta historia, que deja una pregunta en el aire: ¿estamos ante un final o ante un principio?

Para este nuevo proyecto, Vega vuelve a confiar en Ricky Falkner, que ya estuvo al frente de la producción de su anterior trabajo, IGNIS (2024).