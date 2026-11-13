Una espectacular grúa coloca un transformador eléctrico en la glorieta de América de A Coruña

La glorieta de América fue escenario este viernes de una espectacular operación para instalar un nuevo transformador eléctrico. Un camión de grandes dimensiones trasladó hasta el lugar el equipamiento, cuya colocación requirió el despliegue de una grúa de gran tamaño y un importante dispositivo de trabajo.

La maniobra comenzó alrededor de las 11.00 horas, cuando el vehículo llegó a la glorieta con el transformador. Los operarios utilizaron una grúa para elevar y situar el pesado equipo en su emplazamiento, una operación que llamó la atención de los conductores y peatones que circulaban por el entorno.

Las obras en la glorieta de América mejorarán el suministro eléctrico de 800 clientes en la zona Más información

El despliegue de maquinaria y la necesidad de garantizar la seguridad durante la instalación obligaron a realizar cortes puntuales de circulación en la glorieta de América. Estas restricciones provocaron retenciones en el entorno, afectando a los vehículos que transitaban por una zona con importante movimiento de tráfico.

La operación forma parte de los trabajos de renovación de las instalaciones eléctricas que se están llevando a cabo en este punto de la ciudad.

La actuación permitirá sustituir el antiguo centro de transformación por uno nuevo, con el objetivo de mejorar la calidad y la fiabilidad del suministro eléctrico de alrededor de 800 clientes de la zona.

Los trabajos cuentan con una inversión aproximada de 200.000 euros y se enmarcan en una intervención destinada a reforzar la infraestructura eléctrica de este entorno de A Coruña.