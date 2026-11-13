El audaz proyecto de una alumna de la UDC para rehabilitar uno de los edificios más racionalistas de A Coruña

El edificio de viviendas del número 16 de la calle Ferrol Carlota Blanco

A Coruña puede decir orgullosa que todavía mantiene en diferentes puntos de la ciudad esa forma arquitectónica surgida durante las primeras décadas del siglo pasado y caracterizada por aplica la lógica constructiva, la geometría y la economía de los medios. Ese estilo, conocido como racionalismo, fue el más predominante en la urbe durante muchos años y, casi un siglo después de la construcción de los primeros edificios, todavía se pueden encontrar algunos de los ejemplos en prácticamente cualquier rincón de la ciudad. Uno de esos ejemplos es el número 16 de la calle Ferrol, para el que la alumna de la Universidad de A Coruña Xeila Romaní propone una rehabilitación como parte de su Trabajo Fin de Grado.

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El proyecto, distinguido por el Consello Galego da Arquitectura Técnica con un accésit de 300 euros y un diploma acreditativo como parte de los Premios Galicia 2025-26, tiene como finalidad la adaptación de las viviendas existentes a las Normas de Habitabilidad de Viviendas de Galicia, la mejora de la eficiencia energética del edificio, así como la incorporación de condiciones de accesibilidad que permitan el uso adecuado del edificio por parte de todos los usuarios.

El proyecto

Para su TFG, en realidad, Xeila Romaní no había seleccionado en primera instancia la construcción de la calle Ferrol, sino otra ubicada apenas a 200 metros, en el número 6 de la calle Compostela, justo enfrente de una de las tiendas de Zara más grandes de España. No obstante, los planes se esfumaron cuando la alumna de Arquitectura Técnica descubrió que el edificio tenía una protección integral, lo que impedía modificar los espacios interiores: "Facer unha rehabilitación na que non podes modificar a estrutura, a fachada ou os espazos interiores era algo complicado", comenta entre risas la estudiante. Fue su tutor, Carlos José Mantiñán Campos, el que le finalmente le recomendó investigar en el edificio de la calle Ferrol.

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Cuando recopiló toda la información de este nuevo emplazamiento, también se vio con dificultades: "Este edificio tiña unha protección estrutural, polo que non podía tocar a fachada, a envolvente nin os patios interiores, pero algo puiden facer", explica. Según Romaní, con la rehabilitación se apostaba por hacer accesible las viviendas y, además, adaptarlas a la normativa actual, cumpliendo con los espacios y la ventilación, entre otros aspectos.

Plano de la distribución interior de la vivienda, en la actualidad Proyecto de rehabilitación y reforma de un edificio de viviendas

Plano de la distribución interior de la vivienda, después del proceso de rehabilitación Proyecto de rehabilitación y reforma de un edificio de viviendas

Construcción del edificio

La construcción final del edificio data de 1934, aunque su historia comenzó varios años antes. Tal y como se recoge en la memoria del proyecto de la estudiante, fue en 1928 cuando se elaboró un proyecto inicial de nueva construcción firmado por Pedro Mariño. Aunque este nunca llegó a ejecutarse. En aquel momento, el Ayuntamiento de A Coruña autorizó la construcción de una vivienda en el solar correspondiente, tras el pago de los derechos municipales. Tras el fallecimiento de Pedro Mariño, sus herederos, representados por el maestro de obras José María Longueira, solicitaron una prórroga de la licencia, que fue concedida por seis meses por la Comisión Especial de Ensanche.

Posteriormente, en 1932, se presenta un proyecto de reforma del edificio, firmado por Isabel Caruncho como propietaria, que "modificaba el proyecto original en varios aspectos: se recalculó la superficie de construcción, pasando de 1.339,90 metros cuadrados a solo 903, se suprimió el sótano y se transformó la planta baja, que inicialmente estaba destinada a vivienda, en un espacio de uso comercial", incide la estudiante en su proyecto. En junio de ese mismo año, se concedió nuevamente la autorización para iniciar las obras, aunque por diferencias surgidas con el colindante se solicitó otra prórroga de seis meses, indicándose expresamente que sería la última otorgada.

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Finalmente, en 1934, se ejecutó el proyecto definitivo a cargo del arquitecto Santiago Rey Pedreira, que incluía modificaciones en la fachada y la transformación de las plantas de desvanes en un ático reside. Según recoge el documento, "este conjunto de proyectos y prórrogas refleja tanto la complejidad administrativa como la evolución técnica y funcional que sufrió el edificio antes de su construcción definitiva, mostrando su adaptación progresiva a las necesidades del entorno urbano y de sus propietarios".