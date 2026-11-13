Una alumna de Arquitectura Técnica de A Coruña gana el premio al mejor proyecto en los Premios Galicia 

Premios Galicia 2025-2026

La rehabilitación de edificios como herramienta para fijar población en el rural y recuperar espacios de convivencia fue la gran protagonista de los Premios Galicia 2025-2026, que concede el Consello Galego da Arquitectura Técnica a los mejores Trabajos Fin de Grado (TFG) de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de A Coruña (EUATAC), perteneciente a la Universidade da Coruña (UDC).

Los proyectos premiados en esta edición ponen el foco en la recuperación del patrimonio construido, especialmente en pequeños núcleos rurales que afrontan problemas de envejecimiento y dispersión poblacional. Una apuesta por dar nuevos usos a edificios existentes, mejorar los servicios públicos y contribuir a mantener la actividad y la población en el territorio.

El primer premio, dotado con 1.000 euros y diploma acreditativo, fue para Alicia Viñuela Formigo por su Proyecto de Rehabilitación de la Rectoral del Ayuntamiento de Beade (Ourense) para Casa del Mayor y Centro Cívico. La propuesta, tutorizada por el profesor Rubén Fernández Prado, plantea transformar el inmueble en un espacio de encuentro comunitario que combine un centro cívico con dos casas del mayor.

El proyecto responde a las necesidades de un municipio de la comarca de O Ribeiro marcado por el envejecimiento demográfico y la dispersión de sus habitantes. La iniciativa busca optimizar los recursos públicos mediante la recuperación de una antigua edificación eclesiástica y su adaptación a nuevos servicios de atención y convivencia intergeneracional.

El segundo premio, dotado con 500 euros y diploma, recayó en Javier Dacoba López por su Proyecto de rehabilitación de edificaciones en la aldea de Delvezón, situada en el municipio ourensano de Vilamarín.

Bajo el lema 'Rehabilitar para seguir habitando', el trabajo, también dirigido por Rubén Fernández Prado, apuesta por recuperar construcciones tradicionales para mantener su uso y contribuir a la continuidad de la vida en el entorno rural.

La relación entre rehabilitación arquitectónica y recuperación demográfica vuelve así a situarse en el centro de unos galardones que reivindican el papel de la Arquitectura Técnica en la conservación del patrimonio y la regeneración de los espacios habitados.

La edición 2025-2026 también concedió tres accésits a otros tantos trabajos: la reforma de una vivienda unifamiliar en Sandamías, en Pravia (Asturias); la rehabilitación de un edificio de viviendas situado en la calle Ferrol de A Coruña; y la reforma de otra vivienda unifamiliar en Campo Carlexo, en el municipio coruñés de Val do Dubra.

Además de reconocer los mejores proyectos académicos, los Premios Galicia distinguieron el mejor expediente de la promoción, que correspondió a la alumna Laura Sóñora Abalo.

La entrega de los galardones coincidió con el acto de graduación de la promoción 2025-2026 del Grado en Arquitectura Técnica de la EUATAC.

En el acto participaron representantes del Consello Galego da Arquitectura Técnica y los presidentes de los cuatro colegios profesionales provinciales: José Manuel Grandío, de Lugo y presidente del Consello; Carlos Mato, de A Coruña; Darío López, de Ourense; y Manuel Rañó, de Pontevedra.

Los premios vuelven a poner de manifiesto la importancia de la formación en Arquitectura Técnica para afrontar retos como la rehabilitación del patrimonio edificado, la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos y la recuperación de los núcleos rurales. Unos trabajos académicos que, además de su valor técnico, plantean soluciones concretas a problemas sociales y territoriales de Galicia.