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A Coruña

Un joven ingeniero propone crear un chat de whatsapp para reportar averías e incidencias en A Coruña

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
13/11/2026 15:22
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El joven Miguel Gamboa
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El joven ingeniero de sistemas de información Miguel Gamboa, que en verano creó un mapa con 35.000 lugares registrados del patrimonio de toda Galicia, propone ahora crear un canal de comunicación con el Ayuntamiento, vía whatsapp, para que los ciudadanos reporten averías, desperfectos o incidencias en las calles. Según explica, el Consistorio ya tiene un sistema para recibir avisos de la calle, llamando por teléfono, por la web municipal o en persona. Así, propone facilitar el trámite a través de una herramienta que, dice, todo el mundo usa.

“Otra posible idea es que el chat sirva para preguntar cosas, como qué eventos hay en la ciudad por ejemplo”, añade. “Es algo que no tienen muchas ciudades y que podría ser útil. Hay canales pero no son tan cómodos o no se conocen. Cuando hay fricción o dificultades, la gente pasa. Con el whatsapp no pasa, todos entremos muchas veces al día y sabemos usarlo”, asegura. Según explica, está hablando con el Ayuntamiento para ver si se puede implementar su iniciativa. Una propuesta que no sustituiría a los canales que ya se usan.

Gamboa viene de desarrollar en verano una curiosa iniciativa que registra miles de lugares de Galicia, con información orientada al turismo. "Yo estudié ingeniería de sistemas, y pensé en hacer ese mapa porque con mis padres siempre hacíamos el mismo plan de ir al Parrote a pasear, tomar un helado y poco más. Me cansé y pensé en crear un mapa que recogiese cientos de historias y curiosidades para poder hacer turismo", resume. "Fui metiendo y metiendo y la cosa fue creciendo hasta abarcar toda Galicia. Superó completamente todas mis expectativas, a día de hoy la conoce bastante gente, cuando yo pensé en hacerlo solo para mis padres y para mí", celebra.

Actualmente se encuentra estudiando en Madrid, donde ha probado en un colegio mayor una propuesta parecida a la que propone ahora para A Coruña. "La tecnología ya funciona así en un colegio mayor de Madrid y en una residencia de Valencia, con más de 20.000 mensajes desde septiembre. Quiero mucho a mi ciudad, y creo que los coruñeses merecen una ciudad limpia, transparente y ordenada", manifiesta.

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