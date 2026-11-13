Tinho cambia el registro con 'Antes de irme a la cama' su nuevo single 

Imagen promocional del single de Tinho Instagram

Después de presentar “Pensando en ti”, el primer adelanto de 'El tren', Tinho continúa dando forma a su nueva etapa artística con "Antes de irme a la cama", un segundo lanzamiento que amplía el universo musical y emocional del proyecto.

Si en su anterior single se acercaba a la nostalgia y a la dificultad de dejar atrás una historia, esta vez se mueve en el terreno de la atracción y el deseo. La letra recorre la intensidad de una relación que despierta ganas de volver a encontrarse. Una historia contada desde la pasión, sin el peso de la despedida que marcaba su anterior canción.

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Musicalmente, el tema apuesta por una energía y una cadencia más dinámicas, alejadas del tono melancólico de “Pensando en ti”. La canción encuentra uno de sus principales atractivos en la interpretación de Tinho, que juega con distintos registros y despliega una serie de falsetes que ponen de relieve sus posibilidades vocales y su personalidad como cantante.

Este nuevo single permite seguir descubriendo las distintas caras de 'El tren', un proyecto en el que Tinho está construyendo una identidad propia a partir de la composición, la interpretación y una producción que sitúa la canción en el centro.

Después de años de formación musical, bandas y escenarios, y de alcanzar la tercera posición en Operación Triunfo 2025, el artista continúa desarrollando una propuesta que va más allá de su paso por el programa. Con "Antes de irme a la cama", Tinho suma una nueva pieza a este trabajo y demuestra que su repertorio no se limita a una única emoción ni a un solo registro.