Rafa Sánchez de La Unión y su 'Biografía' volverán a A Coruña el próximo febrero

Rafa Sánchez, durante un concierto en las fiestas de María Pita de 2023 Javier Alborés

Tras agotar todas las entradas en su último concierto en A Coruña, el mítico Rafa Sánchez de La Unión regresa a la ciudad para un nuevo concierto cargado de rock. En el marco de su gira ‘Biografía’, con la que hace un recorrido cronológico por sus décadas de carrera, el cantante desembarcará el próximo 20 de febrero (21.00 horas) en el Palacio de la Ópera.

Según informa la promotora, 'Biografía' es un repaso a las canciones más icónicas de La Unión, ilustradas por sus vivencias durante los treinta y seis años que estuvo vigente la banda. Una historia, pues, de cómo un chico de barrio estudiante de arquitectura, de la noche a la mañana, se transformó en un ídolo de adolescentes.

Es, apuntan, un espectáculo audiovisual que pretende acercar la figura más humana, más entrañable e incluso anecdótica del artista, con sus luces y sus sombras, de alguien que para una generación ha podido ser un referente y su música la banda sonora de su vida.

Nacha Pop y Rafa Sánchez de La Unión completan un histórico cartel para honrar a la patrona de A Coruña Más información

Lo cierto es que no ha pasado mucho desde la última vez que A Coruña ha podido disfrutar de un concierto suyo. A comienzos de octubre encabezó, junto a Nacha Pop, el cartel de las fiestas de la Ciudad Vieja, una fiesta irrepetible para el barrio que disfrutaron entre 3.500 y 4.000 vecinos. Recientemente, el artista ya había participado en otras fiestas de la ciudad, en concreto las de María Pita, en 2023.

Asimismo, no será tampoco la primera vez que la ciudad pueda presenciar el espectáculo con el que llegará el próximo febrero, 'Biografía', pues el 24 de enero de este mismo año ya lo llevó al teatro Colón. Las entradas para el nuevo concierto ya están disponibles en Ataquilla.com.